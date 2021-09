Vermisst im Tirol : Von diesem 12-Jährigen fehlt seit Tagen jede Spur

Seit dem 11. September wird in Vomp im Tirol ein Bub vermisst. Nun bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung.

Bereits seit 11. September (Samstag) fehlt von dem zwölfjährigen Jugendlichen in Tirol jede Spur. Der Junge wohnt laut «Kronen Zeitung» in einer betreuten WG in Fiecht in der Gemeinde Vomp (Ö), sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unklar. Die Polizei hat nun ein Foto des vermissten Buben veröffentlicht und hofft auf sachdienliche Hinweise. Die Beamten des Landeskriminalamts Tirol (LKA) haben die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung.