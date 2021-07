Domleschg GR - Von diesem Maiensäss ist nichts mehr übrig

Scheid im Domleschg GR, 24.07.2021: Am Samstag kurz nach 12.15 Uhr gingen bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden mehrere Meldungen über einen Brand im Gebiet Dirauls in Scheid ein. Es stellte sich heraus, dass ein Maiensäss in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf den nahen Wald verhindern. Spezialisten der Kantonspolizei Graubünden haben nun Brandermittlungen aufgenommen.

