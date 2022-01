Für diese Autos war 2021 Schluss

VW Passat

Zu den besonders stark vom Aussterben bedrohten Modellarten zählen vor allem die Limousinen. Das Segment trocknet immer mehr aus, Kundinnen und Kunden wollen lieber gleich einen SUV oder einen Kombi. Und so tritt der VW Passat nun seine letzte Reise an. Gut 25 Jahre hatte der VW Passat auf dem Buckel, doch nun ist die Zeit gekommen Ciao zu sagen. Passat-Fans müssen aber nicht traurig sein, die Kombi-Variante wird es weiterhin geben und soll auch einen Nachfolger erhalten.

Ford Mondeo

Auch für den Ford Mondeo hat das letzte Stündlein geschlagen. Zum 31. März 2022 stellt Ford die Produktion der legendären Limousine im spanischen Werk in Valencia ein, um Platz für die Produktion von Batterien und Hybridmotoren zu schaffen. Die ebenfalls auf der Kippe stehende Produktion der Vans S-Max und Galaxy im gleichen Werk gilt dagegen als gesichert, zumal beide Modelle neuerdings mit Hybridantrieb bestellbar sind.

Lotus Elise, Exige und Evora

Citroën C1

Doch nicht nur Limousinen mangelt es an Kundeninteresse, auch Kleinstwagen sind vom Aussterben bedroht. Das liegt für die Hersteller vor allem auch daran, dass sie wegen der zunehmend strenger werdenden C02-Regeln immer unattraktiver werden. Bei Citroën könnte es deshalb bereits dieses Jahr dem C1 an den Kragen gehen – zumindest was die Verbrenner-Variante betrifft.