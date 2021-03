Nur zwei von vier Kriterien erfüllt

Bei den Intensivbetten sieht es gut aus: Am Donnerstag lagen 174 Covid-Patienten auf Intensivstationen, was 18 Prozent aller verfügbaren Betten ausmacht. Auch die Positivitätsrate war in der Woche vom 4. bis 11. März nur einmal zu hoch, nämlich am Dienstag mit 5,7 Prozent. Weniger gut steht es um den R-Wert: Am letzten bekannten Datum, dem 26. Februar, lag er mit 1,09 über dem für Lockerungen benötigten Schnitt. Auch die 14-Tage-Inzidenz ist zuletzt wieder angestiegen: Am 1. März betrug sie 147,52, am Donnerstag lag sie bereits bei 174,8. Pro 100’000 Einwohner haben sich in den letzten zwei Wochen also 174,8 Menschen angesteckt.