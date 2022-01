Mehrere Zehntausend Franken Schaden – Von dieser Betrugsmasche werden Luzerner aktuell reihenweise Opfer

Die Betrüger geben sich als Bankangestellte aus und versuchen so an sensible Bankdaten der Opfer zu kommen. (Symbolbild)

Sie agieren als vermeintliche Bankangestellte und konnten so bei zwei Opfern schon mehrere Zehntausend Franken erbeuten. Bereits 15 Meldungen wegen Telefonbetrügern gingen bei der Luzerner Polizei in diesem Jahr ein. Die Dunkelziffer dürfte sogar höher sein. Deshalb warnt die Polizei jetzt eindringlich vor dieser Betrugsmasche: «Es sind oftmals ältere Personen, welche von den Betrügern geschädigt werden», sagt Urs Wigger, Medienbeauftragter der Luzerner Polizei. Bei Telefonbetrug gebe es auch «Wellenbewegungen»: «Es gibt Phasen mit sehr vielen Meldungen, dann wieder Phasen, in denen es ruhig ist. In den Monaten Dezember 2021 und Januar 2022 hatten wir viele Meldungen», so Wigger weiter.