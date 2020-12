Doch wie ist eigentlich grundsätzlich der Ablauf, wenn jemand vermisst wird? «Wird eine Person bei der Kantonspolizei Thurgau als vermisst gemeldet, wird eine Patrouille an den Wohnort des Vermissten aufgeboten», sagt Graf. «Sämtliche Angaben über die Person werden entgegengenommen und allfällige weitere Aufenthaltsorte überprüft.» Zudem werden Abklärungen im Umfeld, etwa am Arbeitsort, in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, in Vereinen und so weiter, getätigt.