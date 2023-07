Berberin statt Ozempic: Natürliches Mittel zum Abnehmen oder gefährlich?

Die Injektionen sind unter anderem für Diabetiker Typ 2 vorgesehen, verschreibungspflichtig und eigentlich unter ärztlicher Kontrolle einzunehmen. Die Nachfrage nach der Abnehmspritze steigt auch bei Nicht-VIPs an, sodass es immer wieder zu Lieferengpässen kommt und nun sogar Ozempic-Pens gefälscht werden . Doch Tiktok wäre nicht Tiktok, wenn es nicht bereits eine Lösung für dieses vermeintliche Problem hätte: Berberin, eine in der östlichen Medizin verwendete Chemikalie, taucht plötzlich im westlichen Algorithmus auf.

Was ist Berberin?

Berberin ist eine chemische Verbindung, die aus Pflanzen wie der Goldwurzel und der Berberitze extrahiert wird. Das Nahrungsergänzungsmittel ist in Asien bereits seit 2000 Jahren im Einsatz und soll entzündungshemmend wirken. In den letzten Jahren hat man sich auch in der Forschung mit Berberin beschäftigt und das Mittel als potenzielle Hilfe bei der Behandlung von Krankheiten wie Bluthochdruck und Insulinresistenz untersucht – allerdings wurde dies vor allem an Tieren oder Zellkulturen untersucht.