Revenge Porn: «Von dir gibt es ein Sex-Video, das herumgezeigt wird»

Der verletzte Ex-Freund will sich rächen und lädt intime Bilder der Frau ins Netz. Solchen Machenschaften will die Politik jetzt ein Ende setzen . Laut Fachpersonen gibt es immer wieder Fälle von so genannter Rache-Pornographie, «Tendenz steigend».

Den Lehrmeister informiert

Die Beziehung mit dem eifersüchtigen Freund gestaltete sich immer schwieriger und ging dann in die Brüche. Ein paar Wochen nach der Trennung erfuhr Alessia von einer Bekannten: «Von dir gibt es ein Sex-Video, das herumgezeigt wird.» Was dann folgte, war so schlimm, dass Alessia G. auch neun Jahre später noch weint, wenn sie davon erzählt. Sie wurde am Bahnhof als Schlampe beschimpft, auf der Strasse ausgelacht. In dem kleinen Ort in der Ostschweiz sprach sich das mit dem Video schnell herum. Den Lehrmeister hat sie informiert, der Lehrbetrieb stand voll und ganz hinter ihr. «Doch in der Öffentlichkeit war ich die Dumme, dabei habe ich nichts falsch gemacht.»