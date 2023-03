Drew Barrymore und Co.: So dreckig sind die Badezimmer der Promis

Einige Promis scheinen es mit der Sauberkeit und Ordnung nicht so genau zu nehmen – schon gar nicht in den eigenen vier Wänden, wie wir dank Instagram wissen.

Igitt! : Von Drew Barrymore bis Kylie Jenner – so eklig sind die Badezimmer der Promis

Drew Barrymore gilt als einer der bodenständigsten Promis in Hollywood. Dies bewies sie kürzlich erneut, als sie einen Blick in ihr dreckiges Badezimmer gewährte.

Darum gehts In einer Instagram-Story zeigt Schauspielerin Drew Barrymore (48) ihr chaotisches und dreckiges Badezimmer im «Vorher-Nachher»-Vergleich.

Der Hollywoodstar ist nicht der einzige Promi mit einem scheinbar fehlenden Sinn für Ordnung und Sauberkeit.

20 Minuten hat die ekligsten Promi-Badezimmer zusammengetragen.

Die Reinigung des Badezimmers ist bei den Promis wohl eine der unbeliebtesten Hausarbeiten – zumindest machen Instagram-Fotos und Videos aus den luxuriösen Häusern der Stars diesen Anschein. Schauspielerin Drew Barrymore (48) nahm ihre Instagram-Followerinnen und Follower etwa erst kürzlich mit in ihr chaotisches Badezimmer und schien sich sichtlich zu schämen. Dabei befindet sich die 48-Jährige in dieser Sache in bester Gesellschaft.

1 / 2 Drew Barrymore zeigt sich auf Instagram mit einem verzwickten Gesichtsausdruck. Instagram/drewbarrymore Im Badezimmer von Schauspielerin Drew Barrymore herrscht das blanke Chaos. Instagram/drewbarrymore

Kylie Jenner

Wenn kleine Kinder im Haus sind, muss man hin und wieder mit unliebsamen Überraschungen rechnen. So auch Kylie Jenner. In einer Instagram-Story postete die 25-Jährige ein Foto ihres Badezimmers, nachdem ihre Tochter Stormy (5) darin gewütet hat. Zu sehen ist eine nackte Babypuppe im Waschbecken und jede Menge Farbe, die über das Marmorlavabo, die Frottierwäsche und über die weisse Wand verschmiert ist. Auch an der Lippenstift-Sammlung ihrer Mutter hat sich Stormy zu schaffen gemacht und verzierte damit den Spiegel. Doch Kylie nahm es locker. Zu dem Meisterwerk ihrer Tochter schrieb sie: «Welch wunderschöne Überraschung meine Tochter mir heute Morgen hinterlassen hat.»

So sieht Kylie Jenners Bad aus, nachdem ihre fünfjährige Tochter Stormy darin gewütet hat. Instagram/kyliejenner

Katherine Ryan

Auch Komikerin Katherine Ryan (39) gab auf Instagram einen Einblick in ihr Badezimmer. Auf dem geteilten Schnappschuss sind Klorollen auf dem Boden, Spielzeug und Kinderbücher und jede Menge Babyartikel zu sehen. Ordnung? Fehlanzeige. «Das Badezimmer der Kinder ist umwerfend», kommentierte sie das Foto. Ryan ist Mutter von drei Kindern – Tochter Violet (13), Sohn Frederick (1) und Baby Fenna Grace.

Ein ähnliches Problem wie Kylie Jenner hat auch Komikerin Katherine Ryan. Die dreifache Mutter kommentierte die Kunst ihrer Kinder sarkastisch: «Das Badezimmer der Kinder ist umwerfend.» Instagram/kathbum

Charlotte Crosby

Nachdem Charlotte Crosby ein Selfie von sich in Hotpants auf Instagram gepostet hatte, bekam sie unzählige Kommentare zum Zustand ihres Badezimmers. «Beängstigendes Durcheinander, schmutziges Waschbecken … aber du siehst wunderschön aus», schrieb etwa ein User zu dem Foto. Ein anderer fügt hinzu: «Ist dir das Chaos um dich herum nicht peinlich? Komm schon, Charlotte, mach sauber.» Auf dem Bild zu sehen sind Unterwäsche, Kleider und eine H&M-Tasche auf dem Boden. «Ja, ich sehe das Chaos. Ich werde es später aufräumen», reagiert der einstige «Geordie Shore»-Star zur Kritik.

1 / 2 Eigentlich wollte Charlotte Crosby sich nur sexy zeigen. Das ging allerdings in die Hose. Instagram/charlottegshore Denn die Ex-«Geordie Shore»-Teilnehmerin legte mit dem Foto den Blick auf ihr Badezimmer frei. «Beängstigendes Durcheinander, schmutziges Waschbecken … aber du siehst wunderschön aus», kommentierte etwa ein Fan ihren Post. Instagram/charlottegshore

Molly-Mae Hague

«Love Island»-Star Molly-Mae Hague teilte mehrere Fotos aus ihrem Badezimmer und schrieb dazu: «Tap To Tidy». Je weiter man in ihrer Story weiterklickte, desto ordentlicher wurde plötzlich das Zimmer. So verschwanden Ohrstäbchen, Deos, verschüttetes Make-up und ungeordnete Schönheitsprodukte. «Entschuldigt den Zustand, aber vielleicht könnt ihr anhand des kleinen Ausschnitts, den ich euch vom Badezimmer gezeigt habe, verstehen, warum ich seit sechs Monaten in diesem Bad nicht wirklich viel gefilmt habe», erklärte Molly vor ihrer Putz-Aktion.

Im Badezimmer von «Love Island»-Star Molly-Mae Hague liegen Ohrstäbchen, Deos, verschüttetes Make-up und ungeordnete Schönheitsprodukte herum. Mit mehreren Slides auf Instagram wurde der Raum aufgeräumter. Instagram/mollymae

Katie Price

Im Bad von Katie Price hängt eine schäbige Leuchte, die kaum an der zerbröckelten Decke haftet, liegt Schutt auf dem Boden und Gips in der Toilette. Doch daran soll nicht etwa die 44-Jährige schuld sein. Ein geplatztes Wasserrohr soll das Chaos verursacht haben. Der Realitystar zeigte bereits 2021 den Zustand seines Badezimmers auf seinem Youtube-Kanal. Das Zwei-Millionen-Pfund-Anwesen wurde als «Mucky Mansion» betitelt, da dessen Zustand so schlecht sei, dass umfangreiche Arbeiten nötig seien.

1 / 3 Das Bad von Katie Price (44) soll zu den schlimmsten aller Promis gehören. Youtube/Katie Price So liegt Schutt überall auf dem Boden und Gips in der Toilette. Doch daran soll nicht etwa Katie schuld sein. Ein geplatztes Wasserrohr soll das Chaos verursacht haben. Youtube/Katie Price Das Zwei-Millionen-Pfund-Anwesen wurde als «Mucky Mansion» betitelt. Youtube/Katie Price

