Omikron – «Von Durchseuchung reden ist nicht korrekt»

Der Bundesrat will die Massnahmen, die am 17. Dezember beschlossen wurden, bis Ende März in Kraft lassen. Doch von einer Verschärfung der Massnahmen sieht er ab. Bundesrat Alain Berset an der Medienkonferenz vom 17. Dezember.

«Die Impfung hat unzählige Menschenleben gerettet»: Battegay Manuel, Chefarzt an der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel .

Nein, absolut nicht. Die Situation war damals ganz anders, die Durchimpfung hatte gerade erst begonnen. Mit Sicherheit hat die Impfung weltweit eine enorme Zahl an Menschenleben gerettet, vor dem Hintergrund der 5,5 Millionen Verstorbenen. Heute ist der Immunschutz stärker, auch wegen der vielen Genesenen. Zudem wird es bald bessere Medikamente gegen Covid geben und es braucht wohl noch einen Booster II in Hinblick auf die nächste Wintersaison. Wenn man das Virus jetzt zirkulieren lässt, ist das etwas ganz anderes.

Ganz klar: Nein. Und sich willentlich anzustecken, ist unverantwortlich. Das hängt auch mit der Viren-Dosis zusammen. In Tierversuchen zeigt sich: Je höher die Virenlast, desto grösser das Risiko, schwer zu erkranken oder sogar am Virus zu sterben. Wir haben bei Gesundheitsfachleuten ohne Masken am Anfang der Pandemie, zum Beispiel in Italien, gesehen, dass Ärzte und Pflegende gestorben sind. Dies war in der Schweiz nicht der Fall, weil seit Beginn Masken getragen wurden. Eine Maske reduziert Ansteckungen und – falls es zur Infektion kommt – die Virendosis signifikant.

Kommen wir mit den bestehenden Massnahmen durch die von der Taskforce prophezeite Omikron-Spitze?