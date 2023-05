Ellie Goulding spricht über Musik, Mutterschaft und Mental Health

Schlaf ist das Zentralste, wenn man unter Panikattacken leidet. Es ist die Zeit, in der der Körper am meisten heilt und in stressigen Wochen besonders wichtig ist. Mittlerweile nehme ich aber jeden Tag, wie er kommt.

Der Song ist inspiriert von einem Interview von Cher, in dem sie sagt: «If you fuck with me, I’ll really mop the floor with you» (zu Deutsch: «Wenn du es mit mir versaust, wisch ich den Boden mit dir auf»). Frauen sind oft die besseren Männer und das wollte ich thematisieren. Auch ich persönlich habe bereits eine Situation erlebt, in der ich die stärkere und nicht die schwächere Person war, nur weil ich weiblich bin.