Corona-Fragebogen

«Von einer Stunde auf die andere wurde der Betrieb eingestellt»

Heute mit Gaëtan Haas (28), Eishockeyspieler, Stürmer der Edmonton Oilers in der NHL.

von Marcel Allemann

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Zu Beginn war es schon schwierig, zu sehen wie das Virus von China nach Europa zog und danach auch zu uns nach Kanada. Es war beunruhigend, diese Bilder aus Italien zu sehen und zu wissen, dass die Schweiz gleich daneben liegt. Da sorgt man sich natürlich um seine Familie. Bei uns in Alberta hatten wir Glück, wir hatten nicht so viele Fälle. Als ich dann vor fünf Wochen in die Schweiz zurückkam, war das Schlimmste auch hier vorüber und dies hat mich beruhigt. Ich versuche aus dieser Zeit das Positive herauszunehmen und nicht nur das Negative zu sehen. Etwa, dass ich jetzt in der Schweiz die Zeit mit meiner Familie geniessen kann. Ich probiere dabei gesund zu bleiben und befolge die Vorgaben des Bundes.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

Es war für alle NHL-Spieler sehr speziell, von einer Stunde auf die andere wurde der Betrieb eingestellt. Wir wussten nicht, was nun geschieht. Ist die Saison fertig oder geht es irgendwann weiter? Alle ein bis zwei Wochen bekommen wir News, aber wir sind letztendlich alle am Warten auf einen definitiven Entscheid und trainieren dabei so gut es geht. Es ist schon mühsam, denn du solltest in Form bleiben, kannst aber nicht aufs Eis und bis zum 11. Mai waren nicht mal Besuche in Fitnesscentren möglich. Letztmals auf dem Eis war ich vor über zweieinhalb Monaten.

Wie haben Sie während des Lockdown trainiert?

Als ich noch in Kanada war ausschliesslich in meiner Wohnung. Das war teilweise fast schon lustig, wenn ich beispielsweise im Flur Sprints absolviert habe. Nachdem ich dann in die Schweiz zurückgeflogen bin, haben sie uns von Vereinsseite angehalten, nun erst mal eine kleine Pause zu machen. Nach ein, zwei Wochen habe ich dann wieder angefangen und kurz danach gingen zum Glück die Fitnesscenter wieder auf.

Wie hat sich Ihr Training seit dem 11. Mai verändert?

Dadurch, dass die Fitnesscenter wieder geöffnet sind, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, vernünftig zu trainieren. Ich trainierte dabei nach den Plänen der Coaches der Edmonton Oilers. Das Training auf dem Eis fehlt mir aber weiterhin. Nun sieht es aber danach aus, dass ich die nächste Woche mal aufs Eis kann. Ich hoffe das klappt.

Gehen Sie nun wieder öfters aus dem Haus und wofür?

Ja schon. Ich versuche, wieder vermehrt Familienmitglieder und Freunde zu sehen. Aber wir halten dabei stets die Massnahmen ein. Wir sind nie mehr als vier Leute, halten uns an die Abstandsregeln und berühren uns nicht. Das ist schon sehr speziell, aber es gilt nun diese Richtlinien zu befolgen, damit wir aus dieser Corona-Situation wieder herauskommen.

Ich unternehme auch gerne Velotouren oder bin mit den Inline-Skates unterwegs.

Wie verbringen Sie in diesen Wochen Ihre Freizeit?

Ich bin oft im Garten meiner Eltern oder gehe mit ihrem Hund spazieren. Ich unternehme auch gerne Velotouren oder bin mit den Inline-Skates unterwegs.

Welche Corona-Challenge haben Sie ausprobiert?

Zu Beginn, als wir Spieler noch in Edmonton waren, gab es einige davon und ich machte natürlich auch mit. Seit fünf, sechs Wochen jedoch nicht mehr.

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Unbeschwert mit anderen Leuten zusammen sein zu können. Vor dem 11. Mai war es ja nicht mal möglich, mit einem Kollegen mal einen Kaffee zu trinken. Auch die Ferien fehlen mir. Für gewöhnlich gehst du als Eishockeyspieler in dieser Jahreszeit in die Ferien und fährst den Körper mal richtig runter. Jetzt sind wir aber seit Wochen auf Standby und können nichts anderes tun als warten. Du weisst dabei auch nicht recht, ob du nun im Training so richtig Gas geben oder besser einen Neuaufbau starten sollst.

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Nein. Ich konnte während der Corona-Krise mit den den Edmonton Oilers sogar Gespräche über meine Zukunft führen und schliesslich den Vertrag verlängern, was für mich natürlich eine gute Sache war.

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Man könnte jeden Tag aufstehen und sich dabei jeden Tag wieder aufs Neue sagen, was das für eine Scheiss-Situation ist. Aber so kommt man nicht weiter, das bringt nichts. Viel besser ist es, wenn man mit positiven Gefühlen nach vorne schaut. So kommt man am Ende vielleicht sogar gestärkt aus dieser schwierigen Zeit heraus.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alle Verbote aufgehoben werden?

Darauf, wieder Eishockey vor Fans spielen zu können. Aber auch darauf, ohne Abstandsregeln grössere Grilladen mit der ganzen Familie abhalten zu können und unbeschwert in die Ferien verreisen zu können.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?