Von Emmi: Milch in der Glasflasche gewinnt Nachhaltigkeitsaward

Im Vergleich zu Milch in herkömmlicher Verpackung ist die Milch in der Glasflasche teurer und hat einen Pfand drauf.

Eine unabhängige Expertenjury wählte aus zwölf Bewerbungen die fünf nachhaltigsten Projekte aus. Der erste Platz geht an Emmi mit Milch im Glas. Dafür erarbeitete Emmi mit Coop ein Mehrwegsystem. Coop verkauft die Milch, Emmi beschafft, reinigt und sterilisiert die Flaschen.

Milch im Glas ist zurück

Nach Jahrzehnten brachte Coop die Milch im Glas im vergangenen Jahr zurück in über hundert Läden, weitere sollen noch diesen Herbst folgen. Es gibt sie allerdings bisher nur in der Bio-Variante und kostet etwa 50 Rappen mehr als Bio-Milch in der herkömmlichen Verpackung. Ausserdem gibt es 30 Rappen Pfand obendrauf.