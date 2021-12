João Cancelo : «Von Feiglingen angegriffen» – ManCity-Star verprügelt und ausgeraubt

Seiner Familie gehe es den Umständen entsprechend gut, schrieb Cancelo weiter. Aber die Täter machten offenbar lukrative Beute. «Sie haben all meinen Schmuck mitgenommen»

Erneut haben Kriminelle einen Profifussballer aus der englischen Premier League in seinem Anwesen überfallen und ausgeraubt. João Cancelo von Manchester City machte den Vorfall vom Donnerstagabend via Instagram öffentlich und postete ein Foto von sich mit Platzwunde über dem rechten Auge. «Leider wurde ich heute von vier Feiglingen angegriffen, die mich verletzt haben und versucht haben, auch meine Familie zu verletzen», schrieb der 27-jährige Portugiese. Er habe versucht, sich zu wehren – und sei daraufhin von den Tätern misshandelt worden. Der Club reagierte entsetzt und kündigte an, die Polizei bei den Ermittlungen zu «dieser sehr ernsten Angelegenheit» zu unterstützen.