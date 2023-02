Citytrip: Von Ferrari bis Maserati – 3 Luxusauto-Museen rund um Modena 

Das Motor Valley rund um Modena ist für Fans italienischer Sportwagen ein wahres Schlaraffenland. Nicht nur Ferrari baut hier seine berühmten Formel-1-Renner und Strassensportwagen, in wenigen Kilometern rund um Maranello haben zahlreiche weitere Marken wie Maserati, Lamborghini und Pagani ihren Hauptsitz. Autoverrückte können hier von einem Museum zum nächsten pilgern. Nach unseren Automuseen-Tipps in Süddeutschland und im Elsass haben wir uns auch hier drei herausgesucht.

Ferrari-Museum

Ein Tag reicht für Ferrari-Fans kaum, um die zahlreichen Möglichkeiten wahrzunehmen, einen Blick hinter die Kulissen der «Roten» zu werfen. Herzstück ist das Ferrari-Museum in Maranello, in dem zahlreiche Formel-1-Fahrzeuge, Strassensportwagen und Prototypen stehen. Parallel dazu läuft noch bis am 17. Februar 2023 die Sonderausstellung «Ferrari Forever». Diese Ausstellung im Museo Enzo Ferrari in Modena lässt 75 Jahre automobile Meisterwerke über die Präzisionsarbeit der Abteilung Classiche hochleben.