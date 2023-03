Männerfrisuren: Gel, Wachs, Spray oder Pomade für welchen Style?

Sich im Dschungel aus Haircare- und Stylingprodukten zurechtzufinden, kann manchmal überfordern: Wer weiss schon, ob nun Wachs, Gel, Pomade, Haarspray, Trockenshampoo oder Sea Salt Spray zum gewünschten Stylingergebnis führen? Sich einzeln durch alle durchzuprobieren scheint nicht der richtige Weg. Die Lösung? Liefern wir. Einfach weiterlesen!

Locken-Creme für starke Locken

Du hast viele und dicke Haare, die sich stark locken und willst deine Wellen betonen? Dann ist definierende Lockencreme das richtige für dich. Sie sorgt dafür, dass Frizz keine Chance hat, und gibt deinen Locken Struktur und Glanz. Hast du eher feine Haare, solltest du allerdings aufpassen: Die Creme könnte deine Mähne zu sehr beschweren.

Meersalz-Spray für feine Wellen oder den Surfer-Hairstyle

Sea Salt Spray sorgt bei Wellen, aber auch geraden Haaren schon mit ein paar Sprühstössen für mehr Griffigkeit und Textur – genau wie die salzige Brise, die dir am Meer durch die Haare weht. Das Ergebnis ist ein lässiger, matter Look. Viel Halt kann es dir dafür nicht bieten. Brauchst du mehr Sicherheit, eignen sich andere Produkte besser.

Haargel für den Brow Flow

Bradley Cooper ist mit seinem Bro-Flow das Stilvorbild der Stunde. IMAGO/UPI Photo

Damals war es der Igel-Hairstyle, der dank Haargel zum Leben erweckt wurde, heute ist es der Bro-Flow – eine der Trendfrisuren für Männer in diesem Jahr. Bradley Cooper gilt als eines der Stilvorbilder für den Schnitt, aber auch Brad Pitt und Jake Gyllenhaal sind längst überzeugt. Die mittellangen Haare werden am Oberkopf und an den Seiten nach hinten gekämmt. Damit das den ganzen Tag so bleibt, kommt wenig, aber starkes Haargel zum Einsatz.

Haarspray für den Fassonschnitt

Kurzes Haar an den Seiten, etwas mehr Länge oben: Der Fassonschnitt ist ein Klassiker unter den Männerhaarschnitten. Er kommt ohne viel Styling aus – insofern die Haare kooperieren. Starke Locken und zu feines Haar haben es schwer. Dafür reicht fürs Styling ein Kamm und etwas Haarspray, das den Look fixiert.

Pomade für Retro-Looks

Scheitel bei kürzeren Haaren waren lange so gut wie aus der Welt der Männerfrisuren verschwunden – und mit ihnen auch die Haarpomade. Jetzt kommt beides zurück: Pomaden halten selbst sehr dicke Haare in Form und geben ihnen dabei viel Glanz, wenn du sie nach hinten stylest. Auch der Comb-Over-Style ist im Zusammenhang mit Pomade beliebt: An den Seiten und hinten ist das Haar kurz, das Haar am Oberkopf ist länger. Vom tiefen Seitenscheitel aus wird dann der gesamte, längere Teil auf eine Seite gekämmt.

Haarwachs für Kurzhaarschnitte und Out-of-Bed-Looks

Aufwendiges Styling ist gar nicht dein Ding? Einem Kurzhaarschnitt kannst du mit wenig Haarwachs in sekundenschnelle Struktur verleihen: Einfach zwischen den Handflächen erwärmen und durchwuscheln. Ähnlich wie bei der Pomade kannst du deine Haare mit Wachs auch nach hinten stylen oder einem lässigeren Undone-Look mehr Halt geben – durch den geringen Wasseranteil bleibt es den ganzen Tag über formbar und härtet nicht aus.

Trockenshampoo für lange, gerade Haare

Lange Haare brauchen nicht viele Stylingprodukte, wenn du sie nicht mit Hitze in Form stylen willst. Was dafür super funktioniert: Trockenshampoo. Das zögert nicht nur den Waschtag etwas hinaus, wenn es am Morgen nicht mehr fürs Shampoonieren gereicht hat. Deine Haare werden auch griffiger und halten dadurch besser im Dutt oder Rossschwanz. Wenn du sie lieber offen trägst, bekommt der Undone-Look durch Trockenshampoo mehr Halt.

