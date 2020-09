Individuelle Freiheit

Reiner Eichenberger: «Die Eingriffe in unsere Freiheit waren dramatisch: Wir konnten nicht mehr entscheiden, wie und wo wir einkaufen, essen, reisen, unsere Freizeit verbringen, zum Arzt und in die Schule gehen und Spitalbesuche machen. Ohne das Virus wäre das absolut skandalös und unvorstellbar gewesen und auch mit Corona braucht es extrem gute Argumente, um diese Eingriffe zu rechtfertigen. Ob der Verlauf der Pandemie in der Schweiz und die tatsächliche Bedrohung durch Krankheit und Tod dafür ausreichen, ist zumindest fraglich.»

Macht des Staates

Eichenberger: «Das heutige Notrecht ist für die Bewältigung einer Pandemie das falsche Mittel. Es ist klar, dass schnelle Entscheide her mussten. Doch der Diskurs, der zu diesen Entscheiden geführt hat, war viel zu einseitig. Es hätte von Beginn weg fachkundige Leute gebraucht, welche die Gegenseite vertreten und die harten Massnahmen kritisch hinterfragt hätten. Man kann das mit dem Pflichtverteidiger eines Mörders vergleichen: Der findet Mord auch nicht toll und tut trotzdem alles, um die Argumente der Gegenseite zu entkräften und die Unschuld seines Klienten zu beweisen. So wäre die Corona-Diskussion viel kritischer und weniger einseitig ausgefallen.»

Zukunft

Nordmann: « Ich hoffe, dass das Leben in ein bis zwei Jahren wieder einigermassen normal ist: d ank Fortschritten in der Therapie und vielleicht eines Impfstoffs. Das Geschwafel von einer Diktatur ist grotesk: Kein Politiker hat Freude daran, etwa ein Stadionverbot zu erlassen. Der Bundesrat hat die harten Massnahmen ja auch so schnell wie möglich gelockert, sobald es die Pandemie erlaubte. »

Eichenberger: «Es braucht einen Strategiewechsel. Wenn wir so weitermachen, laufen wir schnurstracks in den nächsten Lockdown. Obwohl wieder schärfere Massnahmen ergriffen werden, lässt sich der Anstieg der Fallzahlen nicht verhindern. Gerade die jungen Menschen lassen sich nicht mehr bevormunden. Es braucht einen wirksamen Schutz der Risikopatienten, um dem Rest der Bevölkerungen und der Wirtschaft wieder mehr Freiheiten zugestehen zu können.»