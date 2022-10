Golf von Mexiko : Von Haien umkreist – Schiffbrüchige nach 28 Stunden gerettet

Einer der Angler schwamm in eine Zone, wo sein Mobiltelefon Signal empfing, um so Hilfe zu rufen.

Umkreist von Haien haben zwei Angler im Golf von Mexiko nach dem Untergang ihres Bootes 28 Stunden lang auf einem selbst gebauten Floss überlebt. Ein dritter Angler schwamm auf der Suche nach Hilfe so lange, bis sein Mobiltelefon wieder ein Signal empfing und er seinen Standort durchgeben konnte. Kurz darauf habe der Akku schlappgemacht, berichtete Phong Le am Dienstag dem Sender ABC. Ein Hubschrauber fand ihn. Die anderen beiden wurden von einem Flugzeug entdeckt.

Das etwa 7,30 Meter lange Boot der drei Angler war am Samstag mitsamt dem Funkgerät gesunken. Ein Handynetz gab es nicht. Die Schiffbrüchigen banden zwei Kühlboxen zusammen, von denen eine Wasser und Obst enthielt. Am Sonntag tauchten Haie auf. Einer habe ihn in seine Rettungsweste gebissen, berichtete der Schiffbrüchige Luan Nguyen. «Ich habe ihm mit meinen beiden Daumen in die Augen gestochen und er machte sich davon.»