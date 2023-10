Nahostkonflikt: Ehemänner von freigelassenen Frauen noch immer in Geiselhaft

«Ich weiss nicht, wohin ich gebracht wurde»

Die beiden Frauen wurden in der Nacht mit einem Militärhelikopter zur Sourasky-Klinik in Tel Aviv gebracht – eine von ihnen auf einer Trage, die andere im Rollstuhl, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Nach Angaben der Regierung wurden sie dort von ihren Familien in Empfang genommen.

«Ich weiss nicht, wohin ich gebracht worden bin», sagte Jocheved Lifschitz laut der israelischen Nachrichtenwebseite Ynet. Sie habe auf ein Motorrad steigen müssen, «ein Terrorist hat mich von vorne festgehalten, der andere von hinten», schilderte Lifschitz demnach die Geiselnahme. Sie hätten die Grenze zum Gazastreifen passiert und sie sei zunächst in der Stadt Abasan in der Nähe von Beeri festgehalten worden. «Dann weiss ich nicht, wohin ich gebracht wurde.»

Rotes Kreuz nahm Geiseln in Empfang

Die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, veröffentlichte auf Telegram ein Video. Es zeigt die beiden Frauen in Begleitung von maskierten und bewaffneten Mitgliedern der Brigaden bei der Übergabe an Mitarbeiter des Roten Kreuzes.

Bilder ägyptischer Fernsehsender zeigten, wie die Frauen nach ihrer Ankunft in Ägypten in Krankenwagen gebracht wurden.

200 Geiseln in Gazastreifen verschleppt

Guterres fordert Ende der Kämpfe

UNO-Generalsekretär António Guterres hatte am Wochenende am Rande des Nahost-Gipfels in Kairo zu einem vorläufigen Ende der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas aufgerufen. Die Europäische Union ist in der Frage uneins.