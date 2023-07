Zürich Fäscht: Von hier aus siehst du heute das Feuerwerk am besten

Rund um den See hat man an vielen Plätzen gute Sicht auf das Feuerwerk.

Am Samstagabend um 22.30 Uhr sowie um Mitternacht um ein Uhr findet das Feuerwerk statt.

Am Samstagaben findet am Züri-Fäscht das Feuerwerk statt.

Am Samstagabend gehen die Raketen um 22.30 Uhr sowie um Mitternacht um ein Uhr in die Luft. Das sind die 7 besten Aussichtspunkte.

1. Polyterasse

Auf dem Plateau der Universität Zürich hast du nicht nur eine wundervolle Aussicht auf den See und die Stadt, sondern kannst auch dem Trubel entkommen.

2. Aussichtspunkt Riesbach

Psst, Geheimtipp: Direkt am Seeufer kannst du an diesem Aussichtspunkt das Feuerwerk geniessen und dich bei Gelegenheit nachher im See erfrischen.