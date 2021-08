Lionel Messi wird nach dem Transfer zu PSG heftig kritisiert

Hier winkte der Superstar den PSG-Fans vom Hotelbalkon aus zu. Twitter

Darum gehts Lionel Messi trainierte erstmals mit seinen neuen PSG-Teamkollegen.

Derweil wird er von einem Journalisten heftig kritisiert.

Vincent Machenaud meint: «Er hat eine teuflische Seite, ist sehr manipulativ.»

Seit dieser Woche ist das Unfassbare Realität: Barcelona-Legende Lionel Messi spielt nicht mehr bei den Katalanen. Neu spielt er in Frankreich bei Paris Saint-Germain. Die Fussballwelt, sie hielt die ganze Woche den Atem an und schaute nach Paris. Hunderte Fans empfingen den Superstar am Flughafen, Millionen von Menschen schauten am Mittwoch der Präsentation zu.

Das Trikot, das umgerechnet 173 Franken kostet, war schnell ausverkauft. Wer sich jetzt noch ein Messi-Exemplar sichern möchte, muss einige Wochen warten. Das Heimtrikot wird erst zum 30. September 2021 wieder lieferbar sein, das Auswärtstrikot sogar erst zum 14. Oktober 2021. Kurz: Die Welt spielte und spielt noch immer verrückt. Wahrlich!

Bei der Ankunft von Lionel Messi in Paris rasteten die Menschen aus. Twitter

Lionel Messi wird heftig kritisiert

Noch immer werden neue Schlagzeilen, Details und Geschichten bekannt. So wetterte der Journalist Vincent Machenaud, ehemals «France Football», jetzt für das grosse französische Medium «Infosport+» aktiv, in einem grossen Artikel gegen den 34-Jährigen. Machenaud schrieb: «Er hat eine teuflische Seite, ist sehr manipulativ. Er kann dich mit seinem kleinen Lächeln, mit seiner Mimik, in die Tasche stecken. Von hinten kann er dir ein Messer in den Rücken rammen.» In Barcelona seien alle vor Messi auf die Knie gegangen. «Leo setzte immer seine Regeln in der Kabine durch und versuchte, im Verein zu regieren. Er war so unantastbar, ihm lagen Verein und Stadt zu Füssen. Er ist sehr intelligent, sehr klug.»

Der Journalist ist nicht der einzige, der Messi kritisierte. Auch Ex-Barça-Coach Quique Setién meldete sich in dieser Woche zu Wort. Der 62-Jährige, der 2020 mit Barcelona mit 2:8 gegen die Bayern verlor, verriet im Interview mit «Jot Down», dass er massive Probleme in der Kabine gehabt habe. «Ich habe noch nie eine solche Kabine erlebt, weder in der Nationalmannschaft noch bei Atlético Madrid», so Setién. Und: «Ich war schockiert. Es gibt viele Dinge, die man nicht kontrollieren konnte. Man war in einer Kabine, in der keiner glücklich war. Ich habe so etwas in 40 Jahren Fussball nicht erlebt.»

Den Namen Messi erwähnte der Ex-Barça-Coach zwar nicht, anzunehmen ist aber, dass er zumindest unter anderem den Argentinier meinte. So hatte er nach seinem Aus bei den Katalanen im Gespräch mit «El Pais» durchblicken lassen, dass der Argentinier «nicht leicht zu managen war». Setién: «Messi redet wenig, aber man spürt, welche Autorität er besitzt.»

«Mit Neymar und Mbappé zu spielen ist einfach verrückt»

Den Superstar wird all das nicht gross interessieren. Am Donnerstag absolvierte er mit seinen neuen Teamkollegen das erste Training. Die Stimmung? Ausgelassen. Es gab herzliche Umarmungen und Handshakes mit den neuen Mitspielern. Dass Messi dabei sogar für Sergio Ramos eine liebevolle Geste übrig hat, mag angesichts der giftigen Duelle aus der Vergangenheit doch etwas überraschen. Oder vielleicht auch nicht. So bot Ramos Messi an, dass er und seine Familie bei ihm wohnen könne, bis sie etwas eigenes hätten. Der 34-Jährige lehnte jedoch ab.

«Mit Neymar und Mbappé zu spielen ist einfach verrückt und ich freue mich sehr darüber. Mit dieser Mannschaft mein tägliches Leben zu verbringen, ist unglaublich und ich will jetzt einfach trainieren und spielen», sagte er dem Club-TV. Und: «Ich will mit diesen Jungs alles gewinnen. Dieses Team und die Trainer hier haben das Zeug dazu, weshalb das auch mein Ziel ist. Ich will gewinnen, so wie ich es schon seit dem ersten Moment meiner Karriere immer wollte.»

Man darf also gespannt sein, wie das Team zusammenfindet. Wird es unschlagbar sein? Oder droht den Parisern das gleiche Schicksal wie einst den Real-Galaktischen? Ein altes Real-Madrid-Bild könnte für den argentinischen Superstar Lionel Messi und alle PSG-Fans eine Warnung sein.

Was für ein Kader! Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Figo und Zinédine Zidane. Imago

Denn die Pariser Mannschaft der kommenden Saison erinnert an die von Real Madrid aus der Saison 2003/2004. Damals hatten die Spanier für 37,5 Millionen Euro David Beckham von Manchester United verpflichtet. Der England-Star machte mit Ronaldo, Luís Figo, Roberto Carlos, Raúl und Zinédine Zidane aus Real Madrid endgültig die Galaktischen. Das Problem: Trotz des Luxuskaders, so richtig erfolgreich waren die Madrilenen damals nicht.

Doch mehr Gehalt?

Die Zukunft wird zeigen, wie gut PSG harmonieren wird. Tatsache ist wohl nur eines: Um Geld muss sich der Superstar keine Sorgen machen. Wie die französische Zeitung «Le Parisien» berichtet, erhält Messi in Paris ein Jahresgehalt von 41 Millionen Euro netto – bisher war von 35 Mio. Euro die Rede. Wie die Zeitung weiter schreibt, soll Messi zudem ein Handgeld von 40 Millionen Euro erhalten haben.

Barcelona schuldet Lionel Messi offenbar noch Millionen-Bonus Aufgrund neuer Finanzregeln und Geldproblemen konnte der FC Barcelona Vereinslegende Messi nicht halten, bekanntlich schlug PSG zu und verpflichtete den 34-Jährigen. Die spanische Zeitung «El Mundo» hat nun herausgefunden, dass das Kapitel Messi für die Katalanen noch nicht beendet ist. Barcelona schuldet dem Argentinier angeblich noch satte 39 Millionen Euro. Dabei handelt es sich offenbar um die letzte Rate des Treuebonus, den Messi für seine Vertragserfüllung bis zum Schluss ausgehandelt hatte. Im Sommer 2021 und Februar 2021 floss schon ein Teil der insgesamt 72 Millionen. (nih)