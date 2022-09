Rücktritt nach Laver Cup: Von Hollywood-Stars bis Royals – diese Promis sind grosse Roger-Federer-Fans

Der Maestro hört auf: Der Rücktritt von Roger Federer aus dem Tennissport geht auch an zahlreichen prominenten Freunden nicht spurlos vorbei.

1 / 9 Schauspieler Bradley Cooper sah sich das Wimbledon-Turnier 2016 in London von Federers Box aus an. Natürlich mit «RF»-Cap. ATP Tour/Facebook Sie hat offenbar mehr Fashion-Shows als Federer-Tennisspiele verpasst: «Vogue»-Chefin Anna Wintour. DUKAS Auch der ehemalige französische Fussballspieler und heutiger Trainer Thierry Henry fand schon den Weg in Rogers Box. Umgekehrt begleitete Federer Henry an ein Heimspiel von Arsenal London. DUKAS

Darum gehts Eine der grössten Tenniskarrieren der Geschichte geht zu Ende: Roger Federer tritt zurück.

Der Schweizer führte ein von Siegen gekürtes Leben und knüpfte zahlreiche exklusive Freundschaften.

Zu seinen engsten Promi-Freunden gehören unter anderem Bill Gates, Bradley Cooper, Lindsey Vonn und viele weitere.

Roger Federer (41) hat unzählige Fans – darunter viele Prominente aus aller Welt. Nach der Bekanntgabe seines Rücktritts nach dem Laver Cup dürften diese enttäuscht sein, den grossen Weltstar nicht mehr auf dem Tennisplatz zu sehen. So schrieb etwa einst Microsoft-Gründer Bill Gates (66) im «Time Magazine»: «Es wird für uns alle ein trauriger Tag, wenn er seinen Schläger aufgibt.» Gates und Federer standen auch schon gemeinsam auf dem Platz und spielten im Rahmen eines Charity-Doppels gegen Rafael Nadal (36) und US-Talkmaster Trevor Noah (38).

Auch zu US-Schauspieler Bradley Cooper (47) pflegt Federer einen guten Kontakt. Zu seinem 31. Geburtstag, den der Tennisstar in New York feierte, kam Cooper in Begleitung von Schauspielkollegin Nicole Kidman (55). Wer damals auf der Fete auch nicht fehlen durfte, ist Federers enge Freundin, «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour (72). Die Fashion-Ikone hat laut einem Bericht des «Tages-Anzeiger» mehr Runway-Shows als Tennismatches des Maestros verpasst.

Einer, der ebenfalls schon den Weg in Federers Box fand, ist der ehemalige französische Fussballspieler und heutige Trainer Thierry Henry (45). Die beiden lernten sich in einer weltweiten Werbekampagne von «Gillette» kennen. Dort festigte sich auch die Freundschaft zwischen dem Tennis-Ass und Golfprofi Tiger Woods (46), der ebenfalls in der Kampagne mitwirkte.

«Greatest of all time»

Auch Ski-Queen Lindsey Vonn ist ein grosser Roger-Fan. Die 37-Jährige liess sich den Auftritt des Schweizer Tennisspielers in Roland Garros nicht entgehen und postete dazu während des Drittrundenspiels gegen Casper Ruud auf Instagram Videos. Die Aufnahmen kennzeichnete sie mit dem Ziegen-Emoji. Es symbolisiert die Abkürzung «Goat», was für Greatest of all time (Grösster aller Zeiten) steht.

Recht dicke mit dem King of Tennis ist auch die Queen Serena Williams (40). Die beiden überhäuften einander mit Lob, nachdem sie am Hopman Cup in Perth Anfang 2019 im Doppel mit ihren jeweiligen Partnern Belinda Bencic (25) und Frances Tiafoe (24) gegeneinander gespielt hatten. Nach dem Spiel umarmten sich Williams und Federer herzlich und sprachen gegenseitige Bewunderung aus.

«Emotional wahnsinnig verbunden»

«Emotional wahnsinnig verbunden» mit dem Maestro fühlt sich zudem die Schweizer Sängerin Sophie Hunger (39), wie sie in einem Interview mit der «Zeit» verriet. «Zeitweise war das sehr intensiv, fast gefährlich. Gedanken an seine Siege, seine Niederlagen, seinen Trainingszustand begleiten und belasten mich das ganze Jahr über.»

Feriengast im Bündner Ferienhaus der Federers war bereits No-Doubt-Frontfrau Gwen Stefani (52). Die Sängerin war zudem viele Jahre lang Stammgast in der Box und feuerte ihren Kumpel von dort aus an. King Roger pflegt zudem auch gute Kontakte zum britischen Königshaus. Nicht nur, dass er dem Sohn von Prinzessin Kate (40) und Prinz William (40), Prinz George (9), Tennisstunden gab, er zählt auch Kates Schwester, Pippa Middleton (39), zu seinen Freunden. Bei ihrer Hochzeit 2017 war Federer unter den Gästen.

Wem diese Persönlichkeiten wohl in Zukunft von der Tribüne aus zujubeln werden? Eins steht fest: Es sind grosse Fussstapfen, die der 41-Jährige nach 20 Grand-Slam-Titeln, 103 Turniersiegen und 310 Wochen als Weltnummer eins hinterlässt.

Roger hört auf– was macht das mit dir? Ich könnte heulen. Tennis wird nie wieder das Gleiche für mich bedeuten. Voller Ehrfurcht und Respekt wünsche ich ihm alles Gute – er hat es sich verdient. Es wurde Zeit, dass er aufhört. Insofern bin ich okay damit. Ist mir egal.