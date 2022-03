Gefälschte Lebensmittel erkennen

Was ist Food Fraud?

16’000 Tonnen Fake-Essen

Bereits 2019 wurden laut Berichten von «T-Online» und «Geo» in fünf verschiedenen Ländern rund 16’000 Tonnen und 33 Millionen Liter gefälschtes Essen und Getränke von den Polizeiämtern Interpol und Europol beschlagnahmt.

Hast du dich bei den Produkten in deinem Küchenschrank schon einmal gefragt, ob sie alle «echt» sind?

Hierbei wurden in einem britischen Warenhaus auch mehrere Tausend leere Flaschen gefunden, die mit Markenetiketten beklebt waren und mit billigen Alternativen befüllt werden sollten.

Zweitprofitabelste Geschäft nach Drogenhandel

Das Geschäft mit gefälschten Lebensmitteln sei das zweitprofitabelste nach dem Drogenhandel, schätzt Chris Vansteenkiste, ein Vertreter der europäischen Polizeibehörde Europol, in einem Interview mit der «Financial Times».

Auf Platz 1: Olivenöl

Laut des europäischen Jahresreport zu Food Fraud wird Olivenöl am häufigsten gefälscht. Es wird mit anderen, billigen Ölen gestreckt, falsch etikettiert oder mit falscher Herkunft angegeben. Je teurer ein Produkt, desto mehr lohnt sich der Betrug. An zweiter Stelle auf der Liste steht Fisch.

Fisch stammt in den meisten Food-Fraud-Fällen aus einer Aquakultur, statt wie versprochen aus Wildfang. Garnelen werden mit Wasser aufgespritzt, Lachs wird eingefärbt. Weitere häufig von Betrug betroffene Lebensmittel sind laut den Auswertungen Kaffee, Honig und Fruchtsaft.

Pferdefleisch in Lasagne

Auch Milch kommt in dem Bericht vor – allerdings an letzter Stelle. Hier nehmen Betrügerinnen und Betrüger eine Streckung mit Wasser vor oder vermengen die Milch mit Protein vortäuschenden Substanzen und billigem Eiweiss.

So sieht es in der Schweiz aus

Wir haben das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit gefragt, was in der Schweiz unternommen wird, um Konsumentinnen und Konsumenten vor solchen Täuschungen zu schützen. «Zuvorderst stehen da einmal die Pflichten der Lebensmittelbetriebe. Sie müssen mit der Selbstkontrolle dafür sorgen, dass die Waren den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die Gesundheit nicht gefährden», so Doris Schneeberger von der Medienstelle des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV.