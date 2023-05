Diese Stars haben sich über die Jahre nicht verändert

Der Rapper veröffentlichte mit 26 Jahren sein erstes Album und schaffte so seinen Durchbruch in der Schweiz.

Heute ist Hunziker eine erfolgreiche Moderatorin in Deutschland und Italien. Die dreifache Mutter sieht zudem immer noch so jung und fit aus wie mit 18 Jahren.

Die Tessinerin ist bereits sehr jung ins Showbusiness eingestiegen. Mit 16 Jahren begann sie, als Katalogmodel in Bologna zu arbeiten. Mit 18 Jahren lernte sie den Sänger Eros Ramazzotti kennen, den sie 1998 dann auch heiratete.

So etwa Martha Stewart. Mit 81 Jahren ziert die Autorin das Cover der Bademoden-Ausgabe der «Sports Illustrated».

Irgendwann nagt der Zahn der Zeit an jedem. Trotzdem sehen manche Menschen nahezu unverändert aus, wenn nicht sogar noch besser als in ihrer Jugend.

Viele Hollywood-Stars aus der Film- und Musikszene kennt man bereits seit mehreren Jahrzehnten. Oft kann man den Werdegang von damaligen jungen Künstlerinnen und Künstlern in Filmen oder im TV mitverfolgen. Dabei fällt auf, dass der eine oder andere Promi noch immer gut, wenn nicht sogar besser aussieht als noch vor einigen Jahren.

So auch die TV-Persönlichkeit und Autorin Martha Stewart. Die 81-Jährige ist das erste weibliche Model in ihrem Alter, das für die «Sports Illustrated» das Cover der Bademoden-Ausgabe ziert.

Dafür bekommt Stewart auch grossen Zuspruch von der Followerschaft. So schreibt etwa Influencerin Christine Harper: «Unglaublich! Das ist ikonisch.» Eine weitere Followerin kommentiert: «Eine absolute Göttin!» Und andere Userinnen loben das Cover und die Message dahinter. «Danke, dass ihr auch ältere Frauen auf eurem Cover ehrt. Das ist ein klares Testament dafür, dass Frauen auch in diesem Alter grossartig aussehen können.»

Michelle Hunziker und Stress mit zeitlosen Gesichtern

Doch nicht nur bei Martha Stewart scheint das Rad der Zeit stillzustehen. Im letzten Juli verblüffte etwa Modedesignerin Vera Wang zu ihrem 73. Geburtstag mit ihrem jugendlichen Aussehen. In der Bildstrecke findest du weitere Promis, die augenscheinlich so gut wie keinen Tag gealtert sind oder heute sogar noch besser aussehen als damals. So reihen sich auch Schweizer Stars wie Stress, Bligg und Michelle Hunziker unter die zeitlosen Gesichter der Promilandschaft.