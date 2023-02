Lady Margarita Armstrong-Jones ist das neue Royal-It-Girl

1 / 8 Ist Lady Margarita Armstrong-Jones das neue Royal-It-Girl? imago images/Mark Stewart / Aval Die 20-Jährige ist die Tochter von David Armstrong-Jones, dem 2. Earl of Snowdon, und seiner Ex-Frau Serena Armstrong-Jones, Countess of Snowden. Ihr älterer Bruder ist Charles Armstrong-Jones, Viscount Linley (23). Dave Benett/Getty Images Immer häufiger zeigt sich die 20-Jährige bei High-Society-Events in London. Dabei fällt Lady Margarita (auf dem Foto mit Samuel Aikten) mit ihrem glamourösen 50er-Jahre-Look auf – und ähnelt damit ihrer Grossmutter. Dave Benett/Getty Images for Tat

Darum gehts Lady Margarita Armstrong-Jones ist die einzige Enkelin von Prinzessin Margaret, der Schwester der im September verstorbenen Königin Elizabeth II.

Seit vergangenem Jahr ist die 20-Jährige regelmässig bei glamourösen Veranstaltungen zu Gast und mutiert zum neuen royalen It-Girl.

Wir stellen die Nummer 25 der britischen Thronfolge vor.

Als Achtjährige winkte sie als Brautjungfer Millionen von Menschen zu, als sich Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigten. Zwölf Jahre später ist Lady Margarita Armstrong-Jones eine erwachsene Frau – und das absolute Ebenbild ihrer berühmt-berüchtigten Grossmutter und Queen Elizabeths Schwester, Prinzessin Margaret. Wir stellen die junge Royal vor, die nun immer mehr ins königliche Rampenlicht tritt.

Wer ist Lady Margarita?

Knapp drei Monate, nachdem Prinzessin Margaret im Alter von 71 Jahren gestorben war, erblickte ihre einzige Enkeltochter das Licht der Welt: Als Lady Margarita Elizabeth Rose Alleyne Armstrong-Jones wurde sie am 14. Mai 2002 im Portland Hospital in London geboren. Die 20-Jährige ist die Tochter von David Armstrong-Jones (61), dem 2. Earl of Snowdon, und seiner Ex-Frau Serena Armstrong-Jones (52), Countess of Snowden. Sie hat einen älteren Bruder namens Charles Armstrong-Jones, Viscount Linley (23).

Wie ist ihre Verbindung zum Königshaus?

Blaues Blut fliesst durch Lady Margaritas Adern. Sie ist die Grossnichte der im September verstorbenen Queen Elizabeth und Enkelin ihrer Schwester, Prinzessin Margaret. Zudem hat sie die gleichen Urgrosseltern wie Thronfolger Prinz William und Prinz Harry (38) – Queen Mum und König George VI. Aktuell steht sie auf Platz 25 der britischen Thronfolge, hinter ihrem Bruder.

Hat sie königliche Pflichten?

Seit ihrer Kindheit ist Margarita eine der unscheinbaren Gäste diverser Royal-Events. Neben den Mitgliedern des Hauses Windsor-Mountbatten besucht sie etwa jährlich den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham oder das Weihnachtsessen im Buckingham-Palast. Im Oktober 2018 nahm sie an der Seite ihres Vaters und Bruders an der Hochzeit ihrer Cousine zweiten Grades, Prinzessin Eugenie (32), mit Jack Brooksbank (36) in der St. George’s Chapel teil. Zudem war sie bei der Trauung von Prinz Harry mit Herzogin Meghan (41) im April 2018 anwesend. Vergangenen September wurde sie bei der Trauerfeier der verstorbenen Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey gesichtet. Sie ist aber kein aktives Mitglied des Königshauses.

Welche Ausbildung genoss sie?

Die 20-Jährige besuchte zum einen die Garden House School in Chelsea, London und andererseits die St. Mary’s School in Ascot. An letzterer ist auch Lady Louise Windsor (19), die Tochter von Queen-Sohn Prinz Edward (58) und Gräfin Sophie von Wessex (58), Schülerin. Bereits im früheren Alter entdeckte sie ihre Leidenschaft für Mode. Mit 14 Jahren besuchte sie die Dior-Cruise-Show im Blenheim Palace und modelte selbst zugunsten der Kids Company bei der von Chelsea Ballet Schools organisierten Veranstaltung.

Was macht sie beruflich?

Ihren Hauptkanal auf Instagram hat Margarita zwar auf privat gestellt, in ihrer Biografie verweist sie jedoch auf Links zu zwei Accounts. Darauf zeigt sie ihre beiden Leidenschaften: Fotografie und Schmuck. Von ihrem Grossvater väterlicherseits, Tony Armstrong-Jones, hat die Royal die Liebe zur Fotografie geerbt. Rund 930 Followerinnen und Follower folgen ihr auf der Seite Atira Photo, auf der sie eine Reihe ihrer künstlerischen Aufnahmen veröffentlicht.

Mit ihrer zweiten Leidenschaft tritt sie in die kreativen Fussstapfen ihres Vaters, der sein eigenes Unternehmen für massgefertigte Möbel führt. Statt auf Interior setzt Margarita allerdings auf Schmuck und launchte ihre eigene Marke namens Matita. Die 20-Jährige kreiert handgefertigten Silberschmuck, der von der Natur inspiriert ist. Auf der Instagram-Seite Matita Jewellery, auf der ihr rund 1030 Menschen folgen, präsentiert sie die Ringe, Ohrringe und Halsketten.