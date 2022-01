Niederhünigen BE : Von Katzenquäler verletzt – Büsi muss eingeschläfert werden

In Niederhünigen ist eine Katze verletzt aufgefunden worden. Die Verletzungen dürften ihr durch eine Person zugefügt worden sein. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall trug sich in Niederhünigen BE zu.

Bei der Berner Kantonspolizei ging am Montagnachmittag die Meldung über eine verletzte Katze in Niederhünigen ein. Das Tier wurde von seiner Besitzerin zum Tierarzt gebracht. «Aufgrund des Zustands der Verletzungen musste die Katze eingeschläfert werden», schreibt die Kapo.

Gemäss aktuellen Informationen hatte die schwarzgrau getigerte Katze mit rotem Halsband gegen 7.00 Uhr die Wohnung der Besitzerin an der Hünigenstrasse in Niederhünigen verlassen. Als die Katze rund zwei Stunden später zurückkehrte, war sie verletzt und trug kein Halsband mehr. «Aufgrund der ersten Abklärungen muss davon ausgegangen werden, dass ihr die Verletzungen durch eine Person mittels eines spitzen Gegenstandes zugefügt worden sind», heisst es weiter in der Mitteilung.