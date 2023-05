Krönung von König Charles: Die komplette Gästeliste

Prinz Harry

Prinz Harry reist lediglich für die Zeremonie in seine Heimat. Doch wie Experte Omid Scobie auf Twitter schrieb, werde Harrys Reise «ein ziemlich kurzer Trip nach Grossbritannien sein, bei der er nur an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen» wird. Anschliessend fliegt er zurück zu seiner Familie in die USA. Seine Frau, Herzogin Meghan, und die zwei gemeinsamen Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, bleiben in Montecito, wo die 41-Jährige den vierten Geburtstag ihres Sohnes feiert.