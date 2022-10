TV-Comeback: Von Meatloaf bis Thurnheers Veilchen – diese «Benissimo»-Momente sind legendär

Am Samstagabend kehrt «Benissimo» zurück. Wir nehmen die einmalige Comeback-Ausgabe zum Anlass, um die besten, skurrilsten und lustigsten Momente der Show auszugraben.

1 / 4 «Benissimo» mit Beni Thurnheer kehrt am Samstag auf die Bildschirme der Nation zurück. SRF Zum 30-Jahre-Jubiläum begrüsst der 72-Jährige nationale und internationale Showgrössen. SRF Darunter etwa Helene Fischer (38), die womöglich ihren neuen Hit «Liebe ist ein Tanz» performen wird. Getty Images

Darum gehts Vor 30 Jahren lief «Benissimo» erstmals über die Schweizer TV-Bildschirme.

Im Jahr 2012 war dann Schluss und die Show wurde eingestellt.

Nun feiert die Lotterieshow ein einmaliges Comeback, weshalb wir die legendärsten Momente der Sendung mit Beni Thurnheer (72) Revue passieren lassen.

Nostalgie in der Fernsehwelt: Am Samstagabend feiert die Schweizer Kultsendung «Benissimo» ihr einmaliges Comeback. Zum 30-Jahre-Jubiläum bringt SRF 1 die Lotterieshow ab 20.10 Uhr auf die TV-Bildschirme der Nation zurück. Mit dabei: natürlich Moderator Beni Thurnheer, seine legendären «Benissimo»-Kugeln, die Friends, Barbara Megert als seine Assistentin und tolle Showacts wie Helene Fischer und DJ Bobo.

Vor der Absetzung im Jahr 2012 unterhielt der 73-Jährige die Zuschauenden fünf Mal im Jahr während 21 Jahre lang. Dabei entstanden stolze 103 Sendung der Unterhaltungsshow – inklusive zahlreicher Pannen und lustiger Momente. Wir nehmen das Revival von «Benissimo» zum Anlass und blicken auf die legendärsten Szenen zurück.

Das blaue Auge

2011 moderierte Beni Thurnheer mit einem blauen Auge die Lotteriesendung. Die Erklärung sorgte allerdings für offene Fragen. So war der heute 73-Jährige nur drei Tage vor der Liveshow in einem Restaurant, als sein Handy klingelte. Bei seinem Versuch, nach draussen zu gehen, habe er die Türe aus Glas übersehen und knallte mit dem Gesicht gegen die Scheibe. Wegen starker Kopfschmerzen musste er anschliessend sogar ins Spital, konnte es aber wenig später wieder verlassen. Die Sendung zog er wie ein Profi durch.

Neben Thurnheer, der einen grossen Teil am Erfolg der Show mittrug, werden in der Revival-Sendung auch viele ehemalige Friends-Schauspielende zu sehen sein. So sind etwa Erich Vock, Caroline Rasser oder Philippe Roussel dabei, die erneut die legendären «Benissimo»-Witze spielen. Auch die Tanz-Friends nehmen teil, inklusive zehn neuen Tänzerinnen und Tänzer. An Thurnheers Seite wird man seine Glücksfee Barbara Megert zu sehen bekommen.

Der betrunkene Kandidat

Während einer Livesendung kann es zu der ein oder anderen Panne kommen. Auch bei «Benissimo» war man vor solchen nicht gefeit. So rief einst ein Kandidat in der Show an, der offensichtlich betrunken war. Mit seinen typischen Sprüchen konnte Moderator Beni Thurnheer die Situation allerdings retten und der Anrufer gewann einen Honda Civic.

Beim «Benissimo»-Comeback spielen ebenfalls die Zuschauenden und die farbige Kugel wieder die Hauptrollen. Dieses Mal gibt es jedoch keine «Benissimo»-Lose, sondern die Zuschauerinnen und Zuschauer können live anrufen und sich für das Spiel und die Kugeln bewerben. Die Nummer wird mehrmals während der Sendung eingeblendet. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben dann die Wahl zwischen den farbigen Kugeln, in denen sich Sofortpreise wie Autos oder Reisen im Wert von rund 10’000-35’000 Franken befinden oder das Risikospiel um den Jackpot.

Die Kugeln, die im Rennen um den Jackpot sind, drehen sich dabei in einer Glaskugel – die Besitzerin oder der Besitzer jener Kugel, die als erste herausfiel, ist der Gewinnerin oder der Gewinner. Doch es gibt eine neue Regel: Der Jackpot wächst innerhalb der Sendung. Neben den 100’000 Franken kommt auch jeder Sachpreis, der nicht gewählt wurde, in den Gewinnertopf.

Meatloaf nimmt Beni auf den Arm

Beni Thurnherr begrüsste bei «Benissimo» stets nationale und internationale Gäste. So auch den Anfang 2022 verstorbenen Musiker Meatloaf. Nach seinem Auftritt hatte der Musiker tatsächlich noch so viel Energie, dass er den Moderator direkt auf den Arm nahm. «Was für eine Energie. Oh mein Gott!», sagte Thurnheer nach dem Moment.

In der Jubiläumsshow begrüsst der 73-Jährige erneut grosse nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen. Auf der «Benissimo»-Bühne werden Helene Fischer (38), die Schweizer Band Gotthard, der diesjährige Schweizer ESC-Vertreter Marius Bear (29), die «The Voice of Switzerland»-Gewinnerin Nicole Bernegger und Elle, alias Michèle Bircher, die «The Voice Kids»-Gewinnerin, auf der Bühne stehen.

Weiter sind die Artisten und Artistinnen Nina Burri (45) sowie Anton Shapoval (33) und Corina Zurbuchen (36) aus der SRF-Show «Stadt Land Talent» anwesend. Und der Schweizer Kult-Musiker DJ Bobo (54) werde mit einem Medley seiner grössten Hits das Publikum begeistern, heisst es. Weiter zu Gast sind das Musical «The Lion King» aus London und der deutsche Comedian Kaya Yanar (49), der seit Jahren in der Schweiz lebt.

Der Flitzer im Studio

Ein Zuschauer, der live in der Sendung durch das Studio huschte, bleibt wohl bei vielen «Benissimo»-Fans immer in Erinnerung. Der Grund für seinen skurrilen Auftritt: Er wollte ins Internet.

Wirst du dir das «Benissimo»-Comeback ansehen? Natürlich! Ich will es auf keinen Fall verpassen. Ich weiss es noch nicht. Nein, so ein Schwachsinn. Was ist «Benissimo»? Noch nie davon gehört.