Mühleberg BE: Von mehreren Autos erfasst – Toter von der A1 wurde identifiziert

Der am Sonntag auf der A1 verunfallte Mann konnte am Freitag identifiziert werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Es handelte sich um einen 57-jährigen Marokkaner aus Frankreich.

Laut Aussagen hatte sich der Mann auf der Fahrbahn befunden, ehe es zur Kollision mit einem in Richtung Bern fahrenden Auto kam. Anschliessend wurde der Mann von weiteren Autos erfasst. Vor Ort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden, wie die Polizei mitteilt.



Gemäss den bisherigen Abklärungen steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund. Derweil dauern die Ermittlungen rund um die Ereignisse an. Nach deren Abschluss werden die gesammelten Erkenntnisse an die

zuständige Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland rapportiert.