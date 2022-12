Fortnite-Spieler verschulden sich beim Zocken: Betroffene erzählen

Tungradun**, 25: «Ich konnte Realität und Fiktion nicht mehr unterscheiden»

«Meine Spielsucht begann mit 18 Jahren. Ich spielte hauptsächlich «Black Desert» und «Riders of Icarus». In vier Jahren habe ich fast 10’000 Franken ausgegeben. Bereits während meiner Lehre meldete ich mich fünf Wochen krank, um ein Game durchzuspielen. Ich war krampfhaft auf der Suche nach Anerkennung und erhielt diese auch von meinen Gaming-Kumpels.

Irgendwann hörte ich auf, Rechnungen zu bezahlen, zu essen und war in der Gaming -Welt so sehr gefangen, dass ich nicht mehr wusste, was zur realen und was zur fiktiven Welt gehörte. Meine Sucht ging so weit, dass ich andere Leute bezahlte, dass sie für mich spielten, während ich schlief. Ich wurde arbeitslos, hatte Schulden und wurde betrieben. Meine Schulden waren zwar nie extrem hoch. Doch der Vize-Chef meiner Gilde hatte einen Schuldenberg von etwa 60’000 Franken angehäuft. Eines Tages erfuhr ich, dass er sich das Leben genommen hatte, auch wegen seiner Schulden.

«Abzunehmen half mir, mich in der realen Welt wohlzufühlen»

Ich spielte trotzdem eifrig weiter. Als ich mit 22 Jahren einmal in den Spiegel schaute und sah, wie dick ich geworden war, nervte ich mich so sehr über mich selbst, dass ich die Spiele sofort deinstallierte und sie nie wieder spielte. Gewicht abzunehmen half mir sehr, mich nicht nur in der fiktiven, sondern auch in der realen Welt wohlzufühlen. Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Auch wenn ich spielsüchtig war, gelang es mir selbstständig, mich von meiner Sucht zu befreien. Aber heute wünschte ich mir, ich hätte bereits früher externe Hilfe geholt. Noch heute plagen mich Gewissensbisse und ich mache mir Gedanken, was ich im Leben alles hätte erreichen können, wenn ich nie gespielt hätte.»



**Tungradun war der In-Game-Charakter-Name des heute 25-Jährigen.