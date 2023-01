Drei Automusen in Baden-Würtemberg, die ein Besuch wert sind

Mercedes-Benz Museum

In Stuttgart haben 1886 Carl Benz und Gottlieb Daimler das Automobil erfunden: Im Mercedes-Benz-Museum lassen sich auf 16'500 Quadratmetern über 130 Jahre Geschichte und Geschichten zum Zusammenhang von Technik und Alltag, von Zeitgeschichte und populärer Kultur erleben. Mehr als 160 Fahrzeuge aller Art sind dabei die Hauptdarsteller. Darunter nicht nur die ältesten, sondern auch eines von nur zwei «Uhlenhaut Coupés», dem mit 135 Millionen Euro teuersten Autos der Welt. Aktuell ist zudem die Kunst-Sonderausstellung «Moving in Stereo» zu sehen.

Technikmuseum Sinsheim

Knapp eine Stunde nördlich von Stuttgart gibt es Technik in einer weltweit einzigartigen Vielfalt – mit Auto- und Rennwagen-Meilensteinen aus verschiedenen Epochen, aber auch begehbaren Überschall-Jets und Flugzeugen, Hunderten edlen Oldtimern, PS-starken Motorrädern, bunten Dragstern, kraftvollen Landmaschinen, Formel-1-Legenden, nostalgischen Rennrädern, riesigen Dampfloks und vielem mehr. Auch in Sinsheim läuft aktuell eine Sonderausstellung: In einer eigenen Halle erhalten Besucher in der «Red Bull World of Racing» einzigartige Einblicke in die Welt des Rennsports.