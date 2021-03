Bad-Vibes mit Nathistyle: Die Youtuberin beantwortet in ihrem Badezimmer Fragen im Schnelldurchlauf.

In der heutigen Bad-Vibes-Folge: Nathistyle.

20 Minuten fühlt in einer Serie der nächsten Generation von Influencern und Influencerinnen auf den Zahn.

Ein typischer Tag im Leben von Youtuberin Nathistyle? «Der sieht nicht viel anders aus als bei anderen in meinem Alter», sagt Nathalie Sulser, wie die 19-jährige Zürcher Influencerin eigentlich heisst. In erster Linie ist sie nämlich Gymischülerin – «mit dem Unterschied, dass ich halt noch Tiktok und Youtube mache».

Dieser «Dauerstress im Kopf», ständig sowohl für die Schule als auch auf Social Media «abliefern» zu müssen, unterscheide sie dann vielleicht doch von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, fügt sie an. Denn Social Media gehört inzwischen zu Nathalis fixem Tages- und Wochenplan: Nach der Schule investiert sie Zeit für Tiktoks, sammelt Content-Ideen und beantwortet Mails. Und jeden Sonntag produziert sie ein Youtube-Video.

«Das ziehe ich seit drei Jahren so durch, und es nervt mich, wenns mal nicht funktioniert.» Aber sie wolle es ja selbst so, «und ich liebe, was ich tue».