The Swiss Comic Con lädt ein: Von Mittelerde bis zum Todesstern – hier die Highlights der Fantasy Basel

1 / 8 Die Fantasy Basel findet vom 26. bis 28. Mai auf dem Messegelände in Basel statt. 20min/Taddeo Cerletti Ein Highlight sind die verschiedenen Ausstellungen. Unter anderem gibt es nachgebaute Kulissen aus dem Universum. Ob Tie-Fighter oder AT-ST – alles ist vor Ort. 20min/Taddeo Cerletti Natürlich triffst du auch Darth Vader an und Miniaturmodelle von bekannten Star-Wars-Raumschiffen. Neben Star Wars kannst du auch in die Welt von Stargate eintauchen. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts

Von Orks bis Spiderman sieht man auch dieses Jahr wieder unzählige Cosplays an der Fantasy Basel. Seit 2015 trifft sich die Gaming-, Film-, Cosplay- und Comic-Szene auf dem Messegelände in Basel. Das Programm wird auch dieses Jahr vom 26. bis 28. Mai endlos lange sein. Neben unzähligen Verkleidungs- und Cosplay-Contests auf der Hauptbühne gibt es einiges zu entdecken.



Seit Jahren gehört die Star-Wars-Ausstellung zum festen Bestandteil der Fantasy Basel. Mit unzähligen Requisiten und Kulissen fühlt man sich jedes Jahr, als wäre man selber ein Sith oder Jedi. Mit dabei auch die 501st Swiss Garrison, die mit ihren authentischen Kostümen den Kulissen erst Leben einhaucht. Dieses Jahr gibt es auch eine Sonderausstellung mit Fan Props, also Miniaturmodellen von bekannten Star-Wars-Raumschiffen, wie dem X-Wing oder dem Millennium Falcon. Die Modelle wurden in Handarbeit erstellt von der Yavin-Gruppe aus Polen.

Ein Foto mit Darth Vader? Kein Problem an der Fantasy Basel 2022 in der grossen «Star Wars»-Ausstellung. 20min/Taddeo Cerletti

Du kannst aber nicht nur die Welt von Star Wars erleben, sondern direkt das Stargate bedienen. Die SciFi-Saga begeistert mit Filmen und Serien unzählige Fans. Das erste Mal präsentiert die Fantasy Basel eine eigene Ausstellung und ja, du kannst auf dem Commander's Throne sitzen. Wenn du den Weltraum erkundet hast, kannst eine Pause in Mittelerde einlegen, dem Schauplatz von Herr der Ringe. Das Greisinger Museum ist das einzige Museum auf der Welt zum Thema Mittelerde. Es ist im Bündnerland zuhause. Für die Fantasy Basel werden die besten Stücke aus dem Museum aber auf der Messe aufgebaut. Und zuletzt machst du noch einen Abstecher zu Game of Thrones, wo du Platz nehmen kannst auf dem echten Thron der Serie.



Natürlich gibt es wie jedes Jahr ein paar Spezialgäste aus der Film- und TV-Welt. Zum Beispiel könnt ihr Dan Fogler live erleben, besser bekannt als Jacob Kowalski im Harry-Potter-Universum. Gerade jetzt läuft «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» in den Kinos. In Basel könnt ihr den Muggel live erleben. Eher Fan von Game of Thrones? Der Knappe Podrick Payne und der Nachtkönig, sprich die Schauspieler Daniel Portman und Vladimir Furdik sind ebenfalls in Basel.

Cosplay ist ein wichtiger Teil der Fantasy Basel. So trifft sich die ganze Szene und auch dieses Jahr wirst du unglaubliche Kostüme erleben. Das Who is Who der Schweizer und internationalen Szene wird vor Ort sein. So auch zum Beispiel Anni the Duck aus Deutschland oder die Bernerin Minus10DegreesCelsius, die seit 2007 mit ihren Cosplays begeistert und so ganz nebenbei auch schon mal Miss Mermaid Switzerland geworden ist. Ja, eine echte Meerjungfrau an der Fantasy Basel.



Das sind nur ein paar Highlights, die es am Wochenende vom 26. bis 28. Mai zu erleben gibt. Unzählige Bühnenshows, Gaming-Stations und natürlich auch Einkaufsmöglichkeiten gibt es für euch. Wenn ihr ein cooles Foto machen wollt, gibt es auch noch den 20-Minuten-Photo-Booth. Wir selber streamen live von der Messe am 26. Mai auf unserem Twitch Kanal – nicht verpassen.