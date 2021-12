Exklusiv – Von Mutter verschleppt – Schweiz bringt IS-Kinder (9 und 15) nach Hause

1 / 5 Malika wurde beim Fall der letzten IS-Hochburg in Syrien verletzt: Mit 10 Jahren war sie von Genf zum «Islamischen Staat» gebracht worden, jetzt kehrt sie mit ihrer jüngeren Schwester in die Schweiz zurück. Screenshot/ 20 Minuten Die Mutter Shalila F.* beim Besuch von 20 Minuten im nordsyrischen Camp Roj mit ihrer jüngsten, in Syrien geborenen Tochter. Die Schweiz hatte der Französisch-Tunesierin, die auch den Schweizer Pass besass, … Ann Guenter/20Minuten … das Bürgerrecht entzogen, was es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hatte. Im Bild ist links auch die damals 13-jährige Malika zu sehen. Sie war … Ann Guenter/20 Minuten

Die Schweiz hat zwei Mädchen aus einem Internierungscamp in Nordsyrien zurück in die Schweiz geholt. Das zeigen exklusive Recherchen von 20 Minuten, die das EDA nun bestätigt hat. Malika (15)* und Nalia (9)* sind auf dem Weg in ihre Genfer Heimat, aus der sie ihre Mutter vor fünf Jahren gerissen hatte, um unter dem Terrorregime so genannten «Islamischen Staat» in Syrien zu leben.

Fotos zeigen die Mutter und die beiden Mädchen beim Abschied: Die Mutter ist weiterhin vollverschleiert, ihre Mädchen aber tragen ihr Haar offen und unbedeckt.

Shalila F. (32)* hatte die Kinder ohne das Einverständnis der beiden Väter in den Krieg mitgenommen. Mittlerweile wurde der französisch-tunesischen Bürgerin, die auch den Schweizer Pass besass, das Schweizer Bürgerrecht entzogen, was seit 1947 nicht mehr vorgekommen war.

Mädchen machten Unvorstellbares durch

Die beiden in Genf wohnhaften Väter hatten bereits 2017 das alleinige Sorgerecht für die Mädchen erhalten. Seither kämpften sie mit Anwälten für diesen Moment. Doch besonders auch die Genfer Behörden, das Staatssekretariat für Migration SEM und das Aussendepartement EDA hatten sich für die Rückkehr der Mädchen eingesetzt.

Die Zusammenarbeit mit den nordsyrischen Kurden-Behörden lief dabei hinter den Kulissen ab. Die kurdische Selbstverwaltung in Nordostsyrien ist nicht als Staat anerkannt, offizielle Verhandlungen sind daher ausgeschlossen.

20 Minuten hatte 2019 als einziges Schweizer Medium mit Shalila F. im Camp Roj gesprochen. Ihre Tochter Malika ging damals an Krücken. Das Mädchen war durch Granatsplitter verletzt worden, als die letzte IS-Hochburg Baghuz gefallen war. Was sie und ihre Schwester in den letzten Monaten unter der IS-Herrschaft durchmachten, ist für uns in der Schweiz kaum vorstellbar (Vor-Ort-Eindrücke könnt ihr hier nachlesen).

«Keine Mutter lässt ihre Kinder zurück»

Shalila F., die in Genf eine Handelslehre abgeschlossen hatte, machte deutlich, dass sie nicht mehr in die Schweiz zurückkehren wolle: «Ich will nicht in ein Land, in dem ich wie in der Migros in Genf wegen meines Hijabs angespuckt werde.»

Sie akzeptierte so auch den Entzug des Bürgerrechts und liess die Rekursfrist ungenutzt verstreichen. Dass die Kinder zu ihren Vätern in die Schweiz zurückkehren können, lehnte sie anfangs ab. Im Gespräch mit 20 Minuten erklärte sie, keine Mutter lasse ihre Kinder zurück.

Gesinnungswandel

Mit dem Widerstand der Mutter kämpften auch die Schweizer Behörden: «Die Rückführung der Kinder scheiterte bislang vor allem daran, dass die Mütter nicht bereit waren, ihre Kinder ohne sie ausreisen zu lassen», teilten sie 2019 mit.

Wieso die Frau einen Gesinnungswandel durchmachte, ist unklar. Ihre älteste Tochter Malika ist 15 Jahre alt geworden – volljährig unter kurdischem Gesetz. Informierte Quellen deuteten zudem an, dass die Mädchen zuletzt immer mehr Kontakt zu den Vätern gehabt hätten, was in ihren zunehmend den Wunsch weckte, in die Schweiz zurückzukehren.

Heikle Operation

Mit der Aberkennung von Shalila F.s Schweizer Bürgerrecht – der Entzug war im Februar 2020 rechtskräftig geworden – kam nach über drei Jahren endgültig Bewegung in die Sache. Dabei war die Operation bis zum Schluss von vielen Unsicherheiten geprägt, sagen gut informierte Personen in Syrien und in der Schweiz gegenüber 20 Minuten. Allein das Abholen der Kinder aus Nordsyrien war diplomatisch heikel, da die Schweiz weder in Syrien noch im angrenzenden Irak eine Vertretung unterhält.

Während ihre beiden Töchter auf dem Weg in die Schweiz sind, bleibt Shalila F. im nordsyrischen Internierungslager zurück. Zusammen mit der dritten Tochter, Shamina (4). Diese wurde in Syrien geboren, der Vater war ein gefallener tunesischer IS-Kämpfer, der Auslandsanschläge geplant haben soll. Lokale Quellen berichten 20 Minuten, die Mutter habe zum Schluss ihr Einverständnis für die Rückkehr der Töchter in die Schweiz gegeben.

Noch eine Schweizerin mit Kind in Syrien

In Camp Roj sitzt noch eine weitere Schweizerin mit ihrer Tochter (hier das Interview): Die Lausannerin Selina (31)* und ihre in Syrien geborene Tochter (4). Sie war mit ihrem Mann Aziz* 2015 zum «Islamischen Staat» gefahren.

Der mutmassliche IS-Kämpfer sitzt seit Ende 2018 in Haft in Nordsyrien (dazu mehr hier). Seine Frau will ihn offenbar nicht zurücklassen. Zumindest bestätigt das EDA, dass keine weiteren Rückholaktionen von Schweizer Jihad-Reisenden vorgesehen sind.

*Namen der Redaktion bekannt und abgeändert