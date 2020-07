Bezirksgericht Meilen

Von Nachbarin verbrüht, weil er zu laut war? Mann will 500 Mia Schadenersatz

Ein 51-jähriger Schweizer hatte letztes Jahr Verbrennungen zweiten Grades erlitten. Er beschuldigt seine Nachbarin, ihn mit heissem Wasser verbrüht zu haben.

Mit schweren Verbrennungen am Rücken und an den Oberarmen wurde im Juni 2019 ein heute 51-jähriger Mann von der Ambulanz ins Spital Männedorf ZH gebracht. Der Schweizer ist überzeugt, dass seine Nachbarin zwei bis drei Liter heisses Wasser aus dem Fenster auf ihn geschüttet hatte. Der Grund: Er soll im Innenhof Lärm verursacht haben – nicht das erste Mal, wie die NZZ schreibt. Die Frau soll sich in der Vergangenheit mehrfach wegen Lärmbelästigung des Nachbarn bei der Polizei gemeldet haben.