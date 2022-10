Von Nasa-Sonde getroffen: Dimorphos hat jetzt einen Schweif

In der Nacht auf Dienstag lenkte die Nasa eine Sonde in einen Asteroiden.

Terry Kareta, ein an den Beobachtungen beteiligter Astronom sagte gegenüber BBC: «Es ist erstaunlich, wie deutlich wir die Struktur und das Ausmass der Nachwirkungen in den Tagen nach dem Einschlag erfassen konnten.» Die Trümmerspur werde nun weiter beobachtet.

Die Kollision war Teil eines Nasa-Tests

Die Nasa-Sonde «Dart» (Double Asteroid Redirection Test) wurde letzte Woche absichtlich in den Asteroiden gelenkt. Es wurde getestet, ob auf diese Art Asteroiden, die die Erde bedrohen könnten, auf eine andere Flugbahn gestossen werden könnten. Um einen gefährlichen Asteroiden an der Erde vorbeizulenken, wären bei einem frühzeitigen Eingreifen nämlich nur minimale Kursänderungen nötig.

Asteroidenabschüsse sollen in Zukunft die Erde schützen

Im Kontrollzentrum in Laurel im US-Bundesstaat Maryland brachen Ingenieure und Wissenschaftler in Jubel aus, als die Übertragung nach der Kollision endete. «Wir brechen auf in eine neue Ära – eine Ära, in der wir möglicherweise in der Lage sind, uns vor so etwas wie einem gefährlichen Asteroideneinschlag zu schützen», erklärte die Chefin der Nasa-Abteilung für Planetenforschung, Lori Glaze.