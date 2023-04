Wetter: Ab Donnerstag kannst du die Regenjacke zu Hause lassen

1 / 4 So präsentiert sich die Wetterlage am Dienstag. MeteoNews Während im Süden das Wetter dauerhaft um die 20 Grad bleibt, wird die 20-Grad-Marke im Norden gegen Ende der Woche geknackt. MeteoNews Unter der Woche kann es bis rund 1000 Meter runterschneien. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die Wetterlage bleibt bis Ende des Monats durchmischt.

Allgemein werden aber deutlich mildere Temperaturen erwartet, zeitweise bis zu 20 Grad.

Vor allem im Süden der Schweiz gibt es viel Sonnenschein.

In der Nacht brachte eine Kaltfront kräftige Regengüsse, die teilweise auch heute Morgen noch vereinzelt zu spüren waren. Der Nachmittag bleibt in grossen Teilen der Schweiz trocken. Einzig am zentralen und östlichen Alpennordhang sind noch gelegentliche Regenspritzer mit dabei. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um die 1500 Meter. Zwischen den Wolken zeigen sich auch immer wieder mal blauer Himmel und die Sonne. Im Flachland weht kräftiger Westwind, auf den Bergen ist er stark bis stürmisch.

Auch morgen sollte die Regenjacke nicht am Kleiderbügel hängen bleiben. «Vor allem in der Zentral- und Ostschweiz ist es am Morgen trüb und häufig nass, Schnee fällt typischerweise ab 1000 bis 1200 Metern», heisst es im Blog von MeteoNews. Bis am Abend könnte es in den Bergen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. Am Nachmittag regnet es eher in den Alpen, während es im Flachland trockener wird. Die Maximaltemperaturen liegen bei etwa zehn Grad.

«Freundlicher Mix» bis Monatsende

Am Dienstagnachmittag verlagern sich die Niederschläge mehr an die Alpen, im Flachland lassen die Schauer tendenziell nach. Auch Aufhellungen sind dann möglich. Die Temperaturen bleiben verhalten, die Höchstwerte pendeln um die zehn Grad. Nach Westen gibt es am Vormittag ebenfalls ein paar Niederschläge, die Mengen und Intensitäten sind aber geringer. Etwas leichtere Kleidung und die Sonnenbrille kannst du im Süden der Schweiz tragen. In den Tälern bläst der Nordföhn, dank dem zwischen 20 und 21 Grad erwartet werden.

«Der Mittwoch selbst zeigt sich eher unspektakulär mit einer veränderlichen Mischung aus Quellwolken, hohen Wolkenfeldern und etwas Sonne», schreibt MeteoNews. Am Morgen ist es frisch, auch Bodenfrost ist möglich. Tagsüber werden 14 bis 15 Grad erreicht. Dies ist zwar noch nicht das Gelbe vom Ei, aber doch angenehmer als die zehn Grad am Vortag. Im Süden bleibt es freundlich und mild. Die Temperaturen bleiben in dieser Region um die 20 Grad.

Etwas angenehmeres Wetter wird ab Donnerstag erwartet. Es soll ein oft freundlicher Mix aus wechselnder Bewölkung und Sonne werden. Die Temperaturen können bis zu 18 Grad erreichen. Noch bis Ende Monat macht der April, was er will. In den letzten Tagen des Monates orientieren sich die Höchstwerte an der 20-Grad-Marke. Dabei wechseln sich gelegentliche Regengüsse mit etwas Sonnenschein ab.