Neuenegg BE: Nouss trifft Mann am Kopf – tödlicher Unfall beim Hornussen

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag nachträglich gemeldet, dass es in Neuenegg am Sonntagnachmittag zu einem Unfall bei einem Hornusserspiel gekommen war. Dabei war ein Mann aus noch zu klärenden Gründen von einem Nouss am Kopf getroffen und verletzt worden, schreibt die Kapo in ihrer Mitteilung. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht, wo er am Donnerstag aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben ist.