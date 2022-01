Diplomatisches Treffen in Genf : Von «offen» bis «schwierig» – Gespräch zur Ukraine-Krise brachte keine Lösung

Diese Woche folgt ein Krisengespräch auf das nächste, um die Ukraine-Krise zu entschärfen. Ein Treffen am Montag in Genf blieb erfolglos – der Konflikt bleibt vorerst ungelöst.

Bei Krisengesprächen in Genf haben die USA und Russland über mögliche Abrüstungsschritte in Europa gesprochen. In der Ukraine-Krise gab es aber keine Annäherung. Beide Seiten beharrten am Montag auf ihren Standpunkten, wie aus Erläuterungen von US-Vizeaussenministerin Wendy Sherman und dem russischen Vizeaussenminister Sergej Rjabkow nach Gesprächsende hervorging.

Sherman sagte in einer Telefonschalte mit Journalisten, die fast achtstündigen Gespräche seien «offen und direkt» verlaufen. Es seien aber keine konkreten Verhandlungen gewesen – soweit seien die Sondierungsgespräche noch nicht. Rjabkow hingegen beschrieb das Gespräch in einer Pressekonferenz, die die Staatsagentur Tass live übertrug, als «schwierig, aber sehr professionell, tiefgründig und konkret.

USA fordern Abzug der russischen Truppen

Die US-Vizeaussenministerin rief Russland dabei erneut zur Deeskalation in der Ukraine-Krise auf. «In dieser Woche wird Russland eine einheitliche Botschaft von den Vereinigten Staaten und unseren Verbündeten und Partnern hören, nämlich dass es an Russland liegt, die Spannungen zu deeskalieren, damit wir eine echte Chance haben, diplomatische Lösungen zu finden.»

Droht ein Einmarsch Russlands in die Ukraine?

Das Gespräch in Genf brachte die Parteien nicht weiter

Rjakbkow sagte, mit Blick auf ein Ende der Nato-Osterweiterung sei man in Genf nicht weitergekommen. «Ich würde sagen: Nein, es ist nicht gelungen, irgendeine Verbesserung zu erzielen.» Moskau habe klar gemacht, dass in Bezug auf wesentliche Forderungen Fortschritte erzielt werden müssten. Dazu zählten das Ende der Nato-Ausdehnung nach Osten und ein Verzicht des westlichen Militärbündnisses auf die Stationierung von Angriffswaffen nahe der russischen Grenzen. Von diesen Forderungen werde Russland nicht abrücken.

Kommt es diese Woche zum Erfolg?

Weitere Gespräche finden am Mittwoch in Brüssel statt, wo das westliche Verteidigungsbündnis Nato mit Russland tagt, und am Donnerstag bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien.