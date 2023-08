Das sind die 12 gefährlichsten Schulwege der Welt

Es waren dramatische Stunden – am Schluss wurden bei der spektakulären Rettungsmission in Pakistan alle sechs Kinder und die beiden Erwachsenen aus der Gondel einer Seilbahn befreit. Die Kinder waren auf ihrem Weg zur Schule in der Ortschaft Battagram im Norden des Landes in 365 Metern über einer Schlucht hängen geblieben. Die acht Insassen harrten den ganzen Tag in einer zu zwei Seiten offenen Kabine aus, bevor Soldaten als auch zivile Einsatzkräfte sie retteten.