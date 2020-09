Die Genfer Kantonspolizei hat am Montag eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Seit letzten Dienstagabend fehlt von Pierre H. jede Spur. Der 23-jährige hatte am 15. September gegen 20 Uhr seine Wohnung im Stadtzentrum von Genf verlassen, um ein Spaziergang in der Natur zu machen. Seither hat ihn niemand gesehen.