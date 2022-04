Polizeieinsatz – Schütze von Wallisellen (38) hatte Impfchef Christoph Berger entführt

Beim Entführungsopfer eines Mitte Woche in Wallisellen von der Polizei Getöteten, handelte es sich um Impfchef Christoph Berger (Bild).

Am Mittwoch starben bei einem Polizeieinsatz in Wallisellen ZH zwei Menschen, darunter ein 38-Jähriger Mann, der wegen einer Entführung in der Vorwoche gesucht wurde. Nun stellt sich heraus, dass es sich beim Opfer um Impfchef Christoph Berger handelte. Dies berichten die Tamedia-Zeitungen.