Polizeieinsatz – Schütze von Wallisellen (38) entführte national bekannte Person

Am Mittwoch starben bei einem Polizeieinsatz in Wallisellen ZH zwei Menschen, darunter ein 38-jähriger Mann, der wegen einer Entführung in der Vorwoche gesucht wurde. Wie die Tamedia-Zeitungen am Freitag berichten, handelte es sich dabei um eine national bekannte Person. Aufgrund einer superprovisorischen Verfügung des Bezirksgerichts Zürichs ist es den Zeitungen untersagt, Details zur Person zu nennen.

Motiv des Täters unklar – Verbindung zu Verschwörungstheoretiker

Der 38-jährige deutsche Staatsbürger hatte das Opfer am Abend des 31. März entführt. Bislang ist über den Ablauf der Entführung nur bekannt, dass der Täter die Person mit einer Schusswaffe bedrohte. Dieses kam noch in derselben Nacht wieder frei.

Der Täter hatte am Mittwochabend (6. April) das Feuer auf Beamte einer Sondereinheit der Kantonspolizei eröffnet, nachdem diese ihn vor einem Wohnhaus im Zwicky-Areal in Wallisellen verhaften wollten. Als diese das Feuer erwiderten, wurde der 38-Jährige tödlich verletzt. Seine Begleiterin verstarb beim Schusswechsel ebenfalls – mutmasslich durch Kugeln, die vom Entführer abgefeuert wurden. Der Mann hortete in seiner Wohnung mehrere Waffen und Munition und war gemäss den Tamedia-Zeitungen regelmässiger Gast in einem Schiesskeller in Spreitenbach AG.