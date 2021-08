Kostenpflichtige Corona-Tests : Von «Riesendummheit» bis «zahlen oder impfen» – das sagen Politiker zu Bersets Vorschlag

Ungeimpfte und nicht genesene Personen sollen ab dem 1. Oktober für Corona-Tests selbst zahlen. Über den Vorschlag aus Bundesbern wird schon jetzt gestritten, auch unter Schweizer Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitikern.

Kostenpflichtige Tests und andere wichtige Aussagen an der Medienkonferenz von Bundesrat Alain Berset.

Ungeimpfte und nicht genesene Personen sollen ab dem 1. Oktober die fünf bislang kostenfrei abgegebenen Selbsttests selb st berappen müssen. Dasselbe gilt für die Tests nicht geimpfter und nicht genesener Personen, die an einem zertifikatspflichtigen Anlass teilnehmen wollen. Mit diesem Vorschlag geht der Bundesrat jetzt in die Vernehmlassung.

«Eine Riesendummheit», sagt dazu der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Was der Bundesrat da vorhabe, sei nicht anderes als eine «indirekte Impfpflicht». Letztlich würden Ungeimpfte schlicht vom täglichen Leben ausgeschlossen. «Sie werden dann zu Bürger i n nen und Bürgern zweiter Klasse», was nicht annehmbar sei, so Glarner, der selbst geimpft ist.