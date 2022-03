«Von russischer Patrone getötet»: Schachtar Donezk trauert um Jugendtrainer

«Russland, ihr tötet Ukrainer. Stoppt diesen Wahnsinn», schrieb Palkin in den sozialen Medien.

«Einer unserer Mitarbeiter wurde gestern getötet. Ein Jugendtrainer. Er wurde von einer russischen Patrone getötet. Russland, ihr tötet Ukrainer. Stoppt diesen Wahnsinn», schrieb Sergei Palkin, Geschäftsführer von Schachtar Donezk, in den sozialen Medien.

Ausserdem wandte sich der 47-Jährige, der seit 2004 CEO Schachtars ist, an die Besitzer, Manager und Spieler russischer Vereine: «Seid nicht still, macht euch bemerkbar.»

Erst kürzlich fielen im Krieg in der Ukraine die ersten beiden Fussballprofis. Dabei handelte es sich um Vitali Sapylo (21), einem Torhüter, der in der 3. Liga aktiv war, und Dmytro Martynenko (25), der zuletzt für den FC Gostomel (2. Liga) spielte. Beide seien in der Nähe von Kiew umgekommen.