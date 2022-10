«The Big Bang Theory»-Star: Von Scheidungen bis Schwangerschaft – Das ist Kaley Cuocos turbulentes Liebesleben

Endlich scheint Kaley Cuocos (36) Liebesglück perfekt: Mit strahlenden Gesichtern verkünden sie und ihr Partner Tom Pelphey (40), dass sie 2023 ein gemeinsames Töchterchen erwarten . Eine Ankündigung, die so schnell zu kommen scheint, wie der Tag, an dem die beiden ihre Beziehung öffentlich machten. Das war kurz nachdem Cuocos Managerin sie zu der Premiere der neuen «Ozark»-Staffel mitnahm. Als Cuoco und Pelphey dort aufeinandertrafen, war es einfach «magisch», wie die 36-Jährige dem US-Nachrichtenmagazin «Extra» verriet. «Ich hörte die Engel singen und dachte mir ‹Halleluja› – es war einfach perfekt.»

«Es war eine superdunkle Zeit»

Die vermeintlich grosse Romanze fand dann ein ziemlich abruptes Ende. «Trotz tiefer Liebe und Respekt füreinander haben wir erkannt, dass unsere derzeitigen Wege uns in entgegengesetzte Richtungen geführt haben», hiess es in einer Erklärung, die sie « People » zukommen liessen. «Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit, ganz im Gegenteil. Wir haben diese Entscheidung mit einem immensen Mass an Respekt und Rücksicht getroffen.»

Auch bei Big Bang machte es Boom

Bereits die Liebe zu ihrem Schauspielkollegen Johnny Galecki (47), den sie am Set der Kult-Sitcom «Big Bang Theory» kennenlernte, war für die 36-Jährige nicht einfach zu händeln. Erst kürzlich verriet sie der «Variety», dass sie von Anfang an in Galecki verknallt war. Sie beide waren zu dieser Zeit jedoch mit anderen Partnern liiert. «Doch ich hatte nur Augen für Johnny», so Cuoco. Als sie dann herausfand, dass auch er ein Auge auf sie geworfen hatte, dachte sie nur: «Oh, oh. Das wird Ärger geben.»