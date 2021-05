Sumvitg GR : Von Schneebrett erfasst – Zwei Alpinisten sterben am Piz Russein

Am Freitagvormittag sind mehrere Alpinisten beim Aufstieg zum Piz Russein in Sumvitg von einem Schneebrett erfasst worden. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Die zwei Alpinisten, ein 29- und ein 31-jähriger Mann, verstarben vor Ort an den schweren Verletzungen.

Eine 3-köpfige Skitourengruppe geriet am Freitagvormittag unterhalb des Piz Russein in eine Schneebrettlawine, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei kamen ein 29- und ein 31-jähriger Mann muss Leben.