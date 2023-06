Britischen Royals: An diesen Orten machen Kate und William Ferien

Ihre Auszeiten sind begrenzt, aber auch die Mitglieder des britischen Königshauses müssen mal weg. Hier sind jene Ferienziele, an denen Charles, William und Harry entspannen.

1 / 11 Nach den ganzen Strapazen rund um seine Krönung Anfang Mai geniesst der frischgekrönte König Charles III. einige Ferientage in Rumänien. Dort besitzt der Monarch mehrere Grundstücke. IMAGO/Xinhua Doch die Royals verbringen ihre Ferien auch gerne mal in der Heimat. Wie etwa im Dumfries House, einem Herrenhaus in Schottland. imago images/Avalon.red / Avalon Charles hat zudem seinen persönlichen Rückzugsort in Schottland: Birkhall. imago stock&people

Darum gehts König Charles III. (74) reiste Anfang Juni in die Wanderferien nach Rumänien.

Doch das ist nicht die einzige Auszeit, die sich der Monarch in diesem Jahr noch gönnen wird.

Von Schottland über Kenia bis Griechenland – hier sind die liebsten Ferienorte der britischen Royals.

Die aufregenden Tage der Krönung liegen hinter ihm, nun hat sich König Charles III. (74) Ferien in Rumänien gegönnt. Dort lichteten Fotografen den britischen Monarchen entspannt beim Wandern mit Wanderstock, Fernglas und kurzärmligem Freizeithemd ab. Entstanden sind die Bilder Anfang Juni im Dorf Valea Zalanului, wo Charles Medienberichten zufolge ein Privatgrundstück besitzt. Dem König gehören in Rumänien mehrere Anwesen und er geniesst dort regelmässig Auszeiten, die er zum Wandern, Lesen und Malen nutzt. Abseits von offiziellen Reisen machen die Royals auch an diesen Orten regelmässig Urlaub.

Schottland

Viel Natur geniesst Charles ebenfalls, wenn er in der Heimat Ferien macht. Jedes Jahr besucht er Dumfries House, ein Herrenhaus in Schottland, und das Castle of Mey, ein schottisches Schloss, das früher seiner Grossmutter Queen Mum gehörte. Beide Domizile werden durch Organisationen verwaltet, die mit den Royals in Zusammenhang stehen.

Die verstorbene Queen Elizabeth II verbrachte ihre Sommerpause stets in den schottischen Highlands, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und sich um ihre Hunde und Pferde zu kümmern. Als Rückzugsort dienten ihr Schloss Balmoral und das umliegende Anwesen in Aberdeenshire. Auch Charles hat auf dem Anwesen seinen Rückzugsort: Birkhall.

Griechenland

Den Monarchen und seine Ehefrau, Königin Camilla (75), zieht es auch ab und zu in den Süden. Sie sollen das blaue Wasser und die Wärme von Korfu lieben. Auf der griechischen Insel kam der Vater von Charles, Prinz Philip, zur Welt. Wenn das Paar dort entspannt, übernachtet es angeblich stets in der luxuriösen Rothschild-Villa in Kerasia. Die Villa, die «Kensington Sommerpalast» genannt wird, war auch ein Lieblingsort von Prinzessin Diana.

Reist du gerne mal weit weg in den Urlaub? Ja, je weiter weg, umso besser. Kommt auf die Destination an. Nicht für jeden Ort lohnt sich die Reise. Nein, es darf nicht zu weit weg sein. Ich verreise nie.

Scilly-Inseln

Ein bei den Royals beliebter Ferienort sind auch die Scilly-Inseln, eine Inselgruppe vor der Südwestspitze Englands. Dort soll es einige der schönsten Strände Grossbritanniens geben. Auf Tresco machten 1989 Charles und Diana mit den beiden Söhnen William und Harry Ferien. Später besuchte William die Insel auch mit seiner Ehefrau Kate und den Kindern mehrmals. Die Mitglieder der königlichen Familie steigen dabei offenbar gern in Dolphin House ab, einem Anwesen, das nur wenige Meter vom Meer entfernt liegt.

Botswana

Besondere Erinnerungen verbinden Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) unterdessen mit Botswana. In einem Interview mit der BBC zu ihrer Verlobung im November 2017 erinnerte sich Harry daran, wie er Meghan «überzeugte», in das afrikanische Land zu fliegen. Und das für ihr erst drittes Date.

Kenia

Auch für William und Kate gab es in Afrika einen besonderen Moment. In einer abgeschiedenen Hütte am Ufer des Rutundu-Sees verlobten sich die beiden im Jahr 2010. Das Paar hatte dort zuvor schon einen Urlaub verbracht. Für ihre Flitterwochen 2011 wählten sie dann einen etwas luxuriöseren Ort. Sie reisten auf die Seychellen.

Mustique

Prinzessin Kate gilt als grosser Fan der Karibikinsel Mustique. Die britische Presse bezeichnete sie einst als «Königin von Mustique», ein Titel, der zuvor Queen Elizabeths Schwester Prinzessin Margaret zugestanden hatte. Die besass auf der Insel ein Grundstück samt Villa. Kate soll bereits mit ihren Eltern auf Mustique Ferien gemacht haben, bevor sie William traf.

Die Bahamas

William und Kate liessen es sich schon auf den Bahamas gut gehen, in einem Luxusresort auf Paradise Island, heisst es. Die Bahamas halten für William vermutlich viele schöne Kindheitserinnerungen bereit. Es war ein beliebtes Ziel von Prinzessin Diana.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.