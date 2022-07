Neunter Geburtstag : Von seinem Gotti bekommt Prinz George das unnötigste Geschenk

… verbringt seinen Ehrentag in den Ferien.

Prinz George wird am 22. Juli neun Jahre alt. Dieses Foto nahm die Duchess of Cambridge diesen Monat während eines Urlaubs im Vereinigten Königreich auf.

Mittlerweile gehört es zur Tradition, dass anlässlich der royalen Ehrentage ein Bild des jeweiligen Geburtstagskindes der britischen Königsfamilie veröffentlicht wird. Fotografiert werden diese meist von Herzogin Kate höchstpersönlich. Auch zum neunten Geburtstag von Prinz George am 22. Juli griff sie wieder zu ihrer Kamera.



Seine Königliche Hoheit Prinz George Alexander Louis von Cambridge erblickte am 22. Juli 2013 das Licht der Welt. Das erste Kind von Herzogin Kate und Prinz William (40) wurde im Lindo Wing des St. Mary’s Hospital in London geboren. Und nun wird die Nummer drei der britischen Thronfolge bereits neun Jahre alt.