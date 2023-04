Bachelorette 2023: Yara Buol über ihre prägendsten ersten Male

Yara, erzähl uns von deinem ersten Kuss. Das war etwa in der fünften Klasse. Der Junge hat mir damals mega gefallen, ich auch ihm. Zu einem Treffen auf dem Schulhof haben wir beide Freundinnen und Freunde mitgebracht, bevor wir uns von der Truppe entfernt und ganz kurz geküsst haben. Das war so aufregend und ein riesengrosses Ding für mich und meine Kolleginnen, die mitgefiebert haben.

Hattest du mit ihm auch deinen ersten Sex? Ja, er hat sich extrem viel Mühe gegeben. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon zwei Jahre zusammen und ich bin zu ihm gegangen, er hat für das Vorhaben extra Kerzen aufgestellt und mir Blumen besorgt. Das Setting war zwar megaromantisch, den Sex selber habe ich trotzdem nicht als gut in Erinnerung. (lacht) Aber das ist doch bei vielen so. Wir waren beide aufgeregt, heute geniesse ich es viel mehr.

Wann gab es den ersten Joint? Mit 17 habe ich erstmals zwei, drei Züge von einem Joint genommen. Musste aber schnell feststellen, dass das nichts für mich ist. Ich war komplett benebelt und habe mich hilflos gefühlt. So ein Gefühl will ich nie wieder erleben, weshalb ich mich von sämtlichen Drogen distanziere.

Wie lief der erste Suff?

Natürlich war das an der Fasnacht, wie solls auf dem Land auch anders sein. (lacht) Wir haben beschlossen, nach Chur in die Stadt zu fahren, und haben schon im Zug ordentlich roten Wodka getrunken. Was genau passiert ist, weiss ich nicht mehr, da ich einen Filmriss hatte. Klar ist aber, an die Fasnacht habe ich es nicht geschafft, sondern wurde nach Hause gebracht und landete direkt im Bett. Der Schädel hat am nächsten Morgen ordentlich gebrummt.